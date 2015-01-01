Вадим Рабинович призвал вернуть Украине ядерное оружие и нейтральный статус

Будапештский меморандум не выполняется, и Украина должна продолжить работу над ядерным оружием, говорит нардеп.

Вадим Рабинович УНИАН

Мир всегда уважает сильных, а ядерное оружие и нейтральный статус повысит уровень безопасности Украины и сделает ее Швейцарией Восточной Европы.

Такое мнение в прямом эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале 112-Украина выразил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Украина должна подать в суд на участников Будапештского меморандума за невыполненные обещания по нашей безопасности. Это необходимо для легимитизации наших последующих шагов. А затем надо задуматься крепко — и продолжить работу над ядерным оружием, технические возможности к этому есть. В таком неспокойном окружении, в этом небезопасном мире обладание таким оружием нашей нейтральной страной улучшит военное положение Украины. Мир всегда уважает сильных", — заявил Рабинович.

Политик подчеркнул, что ядерное оружие — это дополнительная страховка для Украины и вместо, того, чтобы бросать "голых-босых пацанов" под чужие танки, именно оно будет остужать горячие головы.

"Я очень мирный человек, но считаю, что "наш бронепоезд" должен стоять на запасном пути. Я уже заявлял о том, что нейтральной по статусу Украине надо воссоздавать ядерное оружие. В меня кидали камни, говорили, как это ужасно, — но время показывает мою правоту. Лучше владеть ядерным оружием и остужать горячие головы, чем бросать голых-босых пацанов под чужие танки" — заявил народный депутат.

"Да, сейчас это делать труднее. Из-за неумного руководства у нас выперли за рубеж многие кадры. При этом мы шестые в мире по торговле оружием, а сами призываем людей "скинуться на армию", поскольку нечем воевать — как такое может быть? Надо не экономить на основном элементе безопасности страны, не надо делать многие вливания "в никуда", а как раз в это — надо" — убежден парламентарий.

"Имея таких соседей вокруг, наблюдая такую ситуацию в мире, мы убедимся — ядерное оружие и нейтральный статус Украины (я к нему призываю все время, нам надо строить "Швецарию восточной Европы") помогут нашей безопасности куда больше, чем все эти международные договоры, которые уже продемонстрировали наглядно свою никчемность. И я не понимаю, почему этот вопрос сейчас не стоит у нас в повестке дня" — констатировал Рабинович.