"Вакарчук и Зеленский – оба собрались в президенты, но есть "но": появилась инсайдерская информация

Эксперт оценил их реальные шансы стать президентом.

Вакарчук и Зеленский собрались в президенты. 112 Украина

По инсайдерской информации, и Владимир Зеленский, и Святослав Вакарчук изъявили желание баллотироваться в президенты Украины.

Об этом рассказал депутат Верховной Рады III, VI и VII созывов, доктор юридических наук Виталий Журавский, пишет "Гордон".

"Зеленский и Вакарчук друг другу не уступили. Оба выразили желание баллотироваться в президенты", – заявил он.

При этом он оценил их реальные шансы стать президентом, если они включатся в гонку: "У Вакарчука совершенно нет шансов. По одной простой причине. У него нет крепкой психологии. Если его прижмут к стене… Это очень тяжелая работа, нужно иметь железные нервы. Он поработает месяц-два, затем напишет заявление и убежит. Точно так же, как поступил в парламенте. Год поработал народным депутатом, ничего не сделал и швырнул мандат. К таким людям у меня доверия нет. Хотя он блестящий, выдающийся артист".

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В то же время шансы Зеленского эксперт оценивает выше.

"А вот у Зеленского есть талант. Он может произвести сенсацию в Украине, если у него будут соответствующее финансирование, соответствующие структуры и команда", – заявил Журавский.

Кроме того, он отметил, что украинская политика нуждается в новых лицах.

"Если брать список семи рейтинговых [кандидатов], то можно сказать так. Лидер гонки Юлия Владимировна Тимошенко имеет 10%, но рядом идет Анатолий Гриценко… А, нет, рядом Зеленский идет, который еще и не занимался избирательной кампанией… Это говорит о том, что существует потребность в новых личностях, 100%. Если лидер имеет невысокий рейтинг (поверьте, за время независимости 10% – это невысокий рейтинг на стартовой позиции), то возникает ситуация, при которой новый человек, если будет заниматься выборами, может пройти", – объяснил Журавский.

Напомним, согласно последнему соцопросу компании GfK Ukraine, за Зеленского готовы проголосовать 7% опрошенных украинцев. При этом он обошел Святослава Вакарчука и главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы голосовать (по 6% респондентов соответственно).

В то же время сам Зеленский заявил, что никогда не намерен принимать участие в выборах президента или в каких-либо других политических "историях". Шоумен констатировал, что политика его не интересует.

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