Вакарчук наступает на пятки Порошенко в президентском рейтинге — опрос

16,6% избирателей не определились, какую кандидатуру будут поддерживать, а 21,7% не намерены идти голосовать.

Вакарчуку отдали симпатии 9,4% опрошенных ivona.bigmir.net

Если бы президентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, Петр Порошенко набрал бы больше всех голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологической компанией SOCIS.

Отмечается, что Порошенко набрал бы 10,2% голосов. Второе место занял бы известный украинский певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук — 9,4%. Замыкает тройку лидеров глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко — 8%.

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы поддержать 5,9% избирателей, главу партии "За життя" Вадима Рабиновича — 5,8%, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко — 5,6%.

Глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко набрал бы 5,5%, мэр Львова Андрей Садовый — 3,2%.

Кроме того, 16,6% избирателей не определились, какую кандидатуру будут поддерживать, а 21,7% не намерены идти голосовать.

Также респонденты заявили, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 40,1% точно пошли бы голосовать. Еще 32,5% отметили, что скорее готовы прийти на участки. Вместе с тем 26,3% опрошенных заявили о своей неготовности участвовать в выборах.

Социологи также отдельно представили результаты опроса среди тех, кто примет участие в выборах.

Таким образом, Порошенко получил бы поддержку 16,9% опрошенных, Вакарчук — 14,8%, Тимошенко — 13,5%, Ляшко — 9,5%, Гриценко — 9,3%, Рабинович — 8,7%, Бойко — 8,6%, Садовый — 5,3%, Олег Тягнибок — 2,8%, Валентин Наливайченко — 2,5%, Надежда Савченко — 1,4%, Арсений Яценюк — 1,2%.

За кандидатов, которые не указаны в списке, отдали бы голоса 5,2% опрошенных.

Опрос SOCIS проводился 5-11 октября путем стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом. Было опрошено 2000 респондентов.

Напомним, ранее социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают введение визового режима с РФ.