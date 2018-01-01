Вакарчук пообещал реформировать Украиной "силой, если добром не дадут"

Лидер группы "Океан Ельзи" считает, что украинскую власть стоит держать в ежовых рукавицах.

Вакарчук призвал к переменам в стране. "Телеграф"

Если украинцам не дадут возможность менять страну к лучшему, народ отберет ее силой. Ведь люди уже готовы к так называемой Колиивщине.

С таким заявлением выступил украинский певец и музыкант Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Ельзи", пишет Glavcom.

"Надо менять страну при любой возможности. Не будут давать возможности добром, заберем силой", – отметил певец.

При этом он считает, что украинскую власть стоит держать в ежовых рукавицах. Однако от разговоров о ее расстреле общество должно отказаться.

"На корню рубите дискуссии, в которых звучат слова о расстреле власти. Я понимаю, что люди используют разную риторику, и у нас есть разные эмоции, но нельзя позволять себе даже проговаривать эти слова, потому что в какой-то момент, когда мы привыкнем к словам "расстрелять", это может стать правдой, а никто на это не отреагирует, это может стать трагедией", – заявил артист.

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Подобную риторику он назвал словами отчаяния и злобы, использование которых приводят лишь к поражению. "Многие политики манипулируют этими настроениями, чтобы показать, что мы в опасности, поэтому надо крепко держать власть. Именно поэтому я предлагаю эту дискуссию в такое русло даже не возвращать", – добавил Вакарчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вакарчук "наступает" на пятки Порошенко в президентском рейтинге. При этом 16,6% избирателей не определились, какую кандидатуру будут поддерживать, а 21,7% не намерены идти голосовать.