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Валентин Бадрак: У Путина все готово к войне, но на этот раз фронтом станет другая территория

Сегодня, 07:43

Только полная изоляция Путина может остановить российскую агрессию, но Запад боится такого шага и поэтому предпочитает заигрывание, считает эксперт.

Валентин Бадрак, без лого
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Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт и писатель Валентин Бадрак  во время чата на "Главреде" рассказал, как может изменится поведение России с приближением выборов в Украине, стоит ли опасаться новой агрессии Путина после завершения Чемпионата мира по футболу в РФ, какими могут быть последствия в случае смерти Олега Сенцова и может ли отечественный ОПК полностью обеспечить нужды украинской армии.

Представляем стенограмму чата с Валентином Бадраком.

Леся Савічова: Как вы лично можете повлиять на наш ВПК, чтобы ракетные технологии Украины работали на войне? Сжигать конвои Московии надо на границе! Слава Украине!

Валентин Бадрак: Влияние экспертов и СМИ — это оперативная подача объективной информации. Из живых примеров: когда в начале года мы по своим каналам узнали, что противотанковые комплексы отечественного производства не попадают на передовую, тотчас забили тревогу, стали задавать неудобные вопросы представителям власти. И уже через месяц президент Украины Петр Порошенко официально заявил о том, что передовые части будут оснащены ПТРК производства ГК КБ "Луч".

Sidor: Чего можно ждать Украине от встречи Трампа и Путина? Особенно пугает их тет-а-тет. О чем они могут договориться, что будет связано с Украиной, ради каких шагов со стороны Путина Трамп может пожертвовать украинскими интересами?

Валентин Бадрак: Проблема Украины в том, что ее судьба де-факто может решаться за ее спиной. Но не думаю, что Трамп пожертвует украинскими интересами, поскольку интересы Украины сегодня — это интересы западного мира.

polit_ua: Поясніть ситуацію з планами закупити французькі вертольоти. Чи справді це, як переконаний один із нардепів, не сприятиме розвитку національної промисловості й призведе до величезних економічних втрат?

Валентин Бадрак: Я особисто вкрай негативно ставлюся до цієї угоди. По-перше, Україна має власне вертолітне виробництво, і справа держави — підтримувати, а не знищувати національного виробника. По-друге, угода вдарить не тільки по АТ "МоторСіч", але й по всіх підприємствах авіапрому, а це понад 50 тисяч людей. Крім того, якщо це угода в межах держоборонзамовлення, то де тоді тендер або конкурс щодо закупівлі? Нарешті найбільш негативним аспектом цієї справи є те, що вона є результатом "ручного управління" ОПК.

Soldat: Скажіть, чи здатен вітчизняний ОПК повністю забезпечити потреби української армії в цій війні? З чим тут найбільші проблеми?

Валентин Бадрак: На початку війни ОПК міг забезпечити 30% потреб України, сьогодні — набагато більше, ніж 50%. Потенціал — 65-70%.

Валентин Бадрак
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Проблема в тому, що є багато потреб, якими ніколи не опікувалася Україна, наприклад, виробництво літаків або ЗРК. Ми не можемо зробити бойовий літак "золотим", тому варто або купувати іноземний, або здійснювати гіперстрибок, тобто розробляти і виробляти ударний безпілотник. Я особисто саме за другий шлях.

Fedor: Недавно вы рассказывали о ракете, способной долететь до Москвы. Как могут начать действовать в Москве, узнав об этом?

Валентин Бадрак: В Москве уже есть реакция. Практически все ключевые СМИ и "придворные эксперты" негативно прокомментировали это заявление. Значит, боятся...

Andrew_S.: Чи наявні якісь ризики в ідеї дозволити приватизацію оборонних підприємств в Україні? Кому і чим це буде вигідно? Чи настороженість тут зайва?

Валентин Бадрак: Приватизація потрібна хоча б для того, щоб зменшити регуляторні функції держави в ОПК. Крім того, приватизація має призвести до сплеску створення спільних із іноземними компаніями виробництв або приходу приватного, в тому числі вітчизняного капіталу.

Щодо настороженості, необхідно чітко визначити механізм продажу акцій. Моя позиція незмінна з 2000-х років: ключові КБ у державній власності, щонайменше 49% усіх виробничих ділянок — на продаж у відкритих конкурсах.

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Liberty: Як може змінитися поведінка Росії з наближення президентських виборів в Україні? Хто з потенційних кандидатів у президенти був би найбільш вигідним Кремлю?

Валентин Бадрак: Кремль намагатиметься впливати на ці вибори, щоб максимально просунути лояльних до себе політиків. Гадаю, найбільше таких — в "Опоблоці".

Suni: Ваше отношения к идее, которая порой высказывается даже бывшими президентами Украины, о том, что Донбасс надо "отрезать", "отпустить"?

Валентин Бадрак: Считаю эту идею несостоятельной.

danylo_kruk: Наскільки сили Росії переважають сили України на морі? Взагалі, як ви оцінюєте міць українських ВМС?

Валентин Бадрак: ВМСУ завжди фінансувалися за остаточним принципом, тому об'єктивно були найбільш слабким видом ЗСУ. А окупація Криму взагалі підірвала можливості цього виду збройних сил, тож варто відновлювати бойовий флот із нуля.

Але перші кроки, на мій погляд, це створення асиметричних можливостей: 1) протикорабельна ракета, про яку я казав, 2) вишкіл та оснащення морської піхоти. В принципі, це вже робиться.

Щодо дій на морі, то погоджуюсь, що сьогодні Україна може собі дозволити лише створення "москітного флоту", але в тому числі й ракетні версії катерів.

danylo_kruk: Які практичні зміни відбудуться через зміну формату — з АТО на ООС? Це допоможе швидше закінчити війну?

Валентин Бадрак: Це передусім психологічний аспект. Всі знають і кажуть те, що раніше лише думали і розуміли: йде потужна війна з потужним ворогом. А для завершення війни потрібне масштабне переозброєння. Як тільки Кремль відчує потужний оборонний потенціал, він відмовиться від цієї війни, оскільки втрати росіян можуть смести кремлівських хазяїв.

polit_ua: Наскільки адекватно Україна реагує на ті загрози, які РФ створила в Азовському морі, чи достатні заходи вживає? Чому так мало про це говориться на рівні найвищого керівництва держави — ніби там і проблеми немає або вона не надто серйозна і варта уваги?

Валентин Бадрак: Україна робить те, що може. Використовує міжнародну арену, здійснює дзеркальні або асиметричні заходи. Поки що небагато, але ці обмеження пов'язані з тим, що український потенціал на морі суттєво поступається російському.

Валентин Бадрак
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Zetta: Розкажіть про можливості нещодавно випробуваної в США гіперзвукової ракети GOLauncher1. Такі розробки американців свідчать про те, що вони готуються до серйозної війни з Росією чи на Близькому Сході?

Валентин Бадрак: Випробування гіперзвукової ракети США — справа цікава, але пропоную зосередитися на українських ракетах. Наприкінці цього року ЗСУ можуть з'явитися новітні РСЗВ "Вільха", а в наступному році — "Нептуни". Отже, це те, що має нас турбувати.

Щодо серйозної війни, Вашингтон і Москва максимально уникатимуть її можливості.

Прокопенко. Н.Г.: Насколько жизнеспособна, на ваш взгляд, "нормандская четверка", требует ли переговорный процесс пересмотра формата и круга участников переговоров?

Валентин Бадрак: Давно не жизнеспособна. Мы с самого начала настаивали на вовлечении в этот процесс США и Великобритании как стран-гарантов Варшавского договора.

Прокопенко. Н.Г.: Действует ли международное морское право относительно Азовского моря?

Валентин Бадрак: Не действует, потому что Россия нарушила международное морское право точно так же, как пошла на полный слом всей мировой системы безопасности.

Єлизавета: Ваш роман "Східна стратегія" виявився дещо пророчим адже за пару років до початку війни Росії проти України ви розказали в ньому про підготовку Кремля до неї, а тоді ніхто й уявити не міг, що так станеться. Це співпадіння, хороша поінформованість чи гарна інтуїція?

Валентин Бадрак: Ніякої таємниці в тому, що Росія готується до війни з Україною, насправді не було. Восени 2009 року ми з паном Володимиром Горбуліним, колишнім секретарем РНБО, написали статтю в "Дзеркалі тижня" — "Конкістадор у панцирі залізному", де зафіксували завершення підготовки Росії до війни з Україною.

Чому військово-політичне керівництво виявилося неспроможним реагувати? Тому що внутрішній конфлікт у владі, зокрема, між президентом Ющенком та прем'єром Тимошенко дійшов до такої фази, що реагувати на зовнішні подразники вони не могли. Ну, а зміна влади, ви самі знаєте...

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Terentij: Что вы думаете о стратегии Авакова по деоккупации Донбасса без привлечения военных, при помощи полицейской операции?

Валентин Бадрак: Стратегия Авакова может быть реализована в каком-то очень необозримом будущем, когда последний российский военный уйдет, и Путин извинится за эту агрессию. Но поскольку такой сценарий сложно предположить, то сложно предположить и реализацию стратегии Авакова.

rasin_o.: Украина постоянно в 10-ке ведущих экспортеров оружия в мире, разве что в этом году на 11-ом месте… Почему на экспорт оружие есть, а ВСУ отстаивают Донбасс со старьем или с тем, что власть выпросит у зарубежья?

Валентин Бадрак: Прежде всего, Украина — не в десятке. Это — хитроумные интерпретации заинтересованных международных структур, где конкретные эксперты работают на Россию.

Мы находимся во второй десятке, надеюсь, в середине. Оружие есть на экспорт потому, что ОПК у нас остается экспортоориентированный. Более 80% продукции идет на экспорт.

А экспорт нужен нам для того, чтобы вписывать опытно-конструкторские работы в контракты и за чужие деньги получать новые технологии. Именно таким образом у нас появились тандемный выстрел "Комбат", модернизация МиГ-29 и модернизация зенитно-ракетного комплекса С-125 до версии "Печора". Да собственно, 95% новых вооружений и военной техники появились за счет экспорта. Но для резкого увеличения гособоронзаказа и достижения баланса между экспортом и внутренним заказом пока нет ресурсов.

Natalia Levchenko: Правда ли, что ваша дочь оформляла книгу "Лица цивилизации"? С чем связан такой выбор?

Валентин Бадрак: Да, действительно, моя дочь, являясь дизайнером, выступила арт-руководителем проекта "Лица цивилизации". Я не связываю это с оценкой потенциала дизайнеров издательства. Просто, работая вместе, фактически рядом, мы могли продвигать проект оперативно и с наилучшим качеством.

Боня: Ви вивчали стратегії видатних людей. Скажіть, стратегії яких історичних постатей зараз були б дуже доцільні і потрібні в Україні і чому?

Валентин Бадрак: Певні такі постаті у нас є або щойно пішли. Скажімо, Мирослав Попович або Любомир Гузар, а також Іван Драч. Не вистачає політиків, здатних до реалізації місії, таких як Шарль де Голль або Авраам Лінкольн. Маю на увазі психологічні якості та риси характеру.

Valeria Chumak: На "Мистецькому арсеналі" видела вашу книгу о женщинах на украинском языке. Будут ли еще книги на украинском? Планируете ли писать на темы, связанные с современной Украиной?

Валентин Бадрак: Да, действительно на "Мистецькому арсеналі" появилась первая книга Бадрака на украинском языке, но это — чистый перевод.

Конечно, в отношении тем, связанных с Украиной, имею большие планы, но пока начал с исторического эпизода: Киев 1885-1896 годы, оформление Владимирского собора. Об этом создаю книгу.

Massimo: Якими будуть наслідки для РФ, якщо а) вона звільнить Сенцова, б) історія його голодування закінчиться сумно?

Валентин Бадрак: В будь-якому випадку посилиться негативне сприйняття Росії у світі. Але справа Сенцова — це сприйняття Росії вже не урядами держав, а суспільствами. Можливо, Путін досягне мети, коли росіян будуть ненавидіти в 90% країн світу.

Massimo: Чому, з вашої точки зору, українського омбудсмена Людмилу Денисову Росія не хоче пускати до українських в'язнів, які перебувають у російських тюрмах? Чи можна змусити Росію піти назустріч у питанні звільнення полонених, як?

Валентин Бадрак: Росія — країна без правил, простір, де не діють ніякі закони. Там є ущербна особистість, яку всі вважають царем. Тож російська реальність абсолютно не співпадає з реальністю демократичного світу, до якого вже приєдналася Україна. Змусити Росію щось зробити можна повною ізоляцією Путіна. Але Захід цього побоюється і, відчуваючи слабкість НАТО, надає перевагу заграванням.

Валентин Бадрак
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Massimo: Що змінилося для української армії після отримання Javelin, хіба бойовики та росіяни стали гатити по українських позиціях менше, хібе це стримує їх? І ще — чи є в Україні ракетні комплекси, які хоч трохи не поступаються Javelin?

Валентин Бадрак: Після отримання Україною Javelin у Росії зрозуміли, що США зробили перший крок до реальної підтримки нашої країни. Далі буде...

Wrangler: Какие вы видите минусы идеи введения миротворцев на Донбасс, к каким не особо приятным последствиям введения миротворцев следует быть готовыми, но об этом предпочитают не говорить?

Валентин Бадрак: Введение миротворцев — проект позитивный, но пока бесперспективный. Этого не будет до прекращения огня с российской стороны.

demchenko dmytro: Валентине, до яких дій Путін може вдатися після завершення Чемпіонату світу з футболу? Після Олімпіади в Сочі він вторгся в Україну, а що тепер? Чи потрібні, чи вигідні йому зараз активні наступальні дії або розширення масштабів війни в Україні?

Валентин Бадрак: У Путіна все підготовлено до війни, але більш актуальним для нього є збільшення кількості проросійських людей у владних колах України. Тому війна низької інтенсивності буде продовжуватися, але головним фронтом стане територія виборів в Україні.

Prokop: Возможен ли такой сценарий, о котором написала Тимошенко (сразу оговорюсь, что никаких симпатий к ЮВТ — ни политических, ни чисто человеческих — не питаю)? Речь идет о том, что якобы Порошенко не заинтересован в выборах вообще, потому ведет переговоры с боевиками "ЛДНР" о том, чтобы затеять эскалацию на Донбассе, ввести военное положение, а, соответственно, и отменить выборы... Или это лишь методы предвыборной борьбы?

Валентин Бадрак: Не думаю, что ситуация выглядит таким образом. Слишком велики риски для Порошенко с точки зрения выхода из такой ситуации.

Михайло_Мих.: Якими є перспективи "хлібного перемир'я", його спіткає та ж доля, що й всі попередні? Та в чому біда наших перемир'їв, чому вони не виконуються — не ті домовляються, не про те, немає бажання в жодної зі сторін їх насправді виконувати?

Валентин Бадрак: На жаль, віри у будь-які перемир'я немає. Єдиний шлях до миру — дозволити воякам на передовій здійснювати оперативну реакцію на будь-які кроки проросійських бойовиків. Але тут потрібне не тільки рішення, а й новітня зброя. Про те, як протитанкові ракети не потрапляли на передову, я вже казав вище.

Vitaliy Zharkov: Валентин Владимирович, прокомментируйте ситуацию. Ну, с Крымом все понятно. Надо быть реалистом. А что с Донбассом? Ведь Минские соглашения закрепляют Донбасс за Украиной. В чем проблема? Пошел, договорился с Захаром, и дело в шляпе. Эта война, как рак, пожирает Украину. У меня подруга с Житомира, после ее монолога про жизнь на Украине, я подумал, что живу в Монте-Карло. Очень сильно жалко простых людей, особенно пенсионеров и детей.

Валентин Бадрак: С Крымом мы не прощаемся и с Донбассом тоже. Аргументы: посмотрите, насколько лучше живет простой украинец, чем среднестатистический россиянин. И этот разрыв ощутимо увеличивается.

danylo_kruk: Поділіться вашою оцінкою ситуації, що нині склалася в Азовському морі? Наскільки велика загроза, що Україна втратить і Азовське море, як втратила Крим, Донбас... будемо сподіватися, тимчасово.

Валентин Бадрак: Про Азовське море вже казав, можу додати, що Росія намагається відірвати морську акваторію у України. Ризик такий є, але, сподіваюся, що впораємося.

danylo_kruk: З вашої точки зору, чи є на сьогодні підстави говорити про те, що Росія створює довкола України "військовий пояс"? І чим це загрожує країні?

Валентин Бадрак: Елементи "поясу" є, але не в цьому головна проблема. Казав і казатиму, головна загроза — повільні темпи переозброєння, а також продовження курсу на будівництво в Україні армії радянського типу.

Fiona: Валентин Владимирович, честно говоря, большим сюрпризом стала ваша книга "Як вийти заміж за принца...") Что сподвигло вас написать книгу на такую "женскую тему"?

Валентин Бадрак: Изучая известных и выдающихся личностей, я невольно изучал и их связи, а, значит, семейную жизнь и отношение мужчин к женщинам и женщин — к мужчинам. Как аналитик, не мог пройти мимо этой темы. Особенно на фоне катастрофической картины с разводами и достаточно пугающей тенденцией современных мужчин и женщин жить в одиночку. А вот анализ дает очень много ответов, что нужно делать и чего нельзя делать в отношениях, чтобы они оставались гармоничными. Вот на такую тему и хотел высказаться.

Валентин Бадрак
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polit_ua: На що може розраховувати Україна на майбутньому саміті НАТО? Що на сьогодні більш за все стоїть на заваді просуванню України до Альянсу?

Валентин Бадрак: Саміт НАТО може стати черговою політичною підтримкою, не більше і не менше. На жаль, потенціал дипломатії Україна майже вичерпала. А от потенціал орієнтації на власні сили ще тільки почав реалізовуватися. Саме це і є головним чинником просування України до Альянсу.

Borys: Валентине Володимировичу, з вашої точки зору, навіщо Путін присвоїв полкам та дивізіям російської армії назви українських міст? Що він цим хотів сказати, і чи може це означати, що ці військові підрозділи працюватимуть за закріпленими у назвах напрямками?

Валентин Бадрак: Путін, як дитя спецслужб, дуже часто вдається до різних провокацій. Цю, напевно, вважає креативом, хоча насправді виглядає, як справжнісінька дурість. Але ідея стара: залякати, дискредитувати, повернути українця обличчям до Росії.

anton_korzh92: Валентин, что вы можете сказать о качестве изготовления украинской военной техники? После жалоб на отвратительное состояние Т-84 на SETC-2018 и постоянных проблем с "Молотом" — такое качество изготовления техники нормально, или все-таки это ситуации, которые выходят из ряда вон?

Валентин Бадрак: Просто военная "приемка" должна заниматься вопросом качества вооружений, а не контролем цены. Тогда ситуация кардинально улучшится.

Относительно конкретно миномета "Молот", предлагаю обратиться к лучшему, на мой взгляд, специалисту — Александру Комнатскому. Он стоял у истоков разработки и может дать оценку, содержит ли испытуемая версия технологическую ошибку.

Svetlana Boyko: В интервью "Апострофу" вы говорили, что пишите новую книгу, связанную с Киевом и Владимирским собором. С чем связан такой выбор темы?

Валентин Бадрак: Прежде всего, с тем, что благодаря усилиям буквально нескольких людей Киев времен росписи Владимирского собора вернул себе статус мировой колыбели православия, став куда весомее Москвы и Санкт-Петербурга. А то, что оставили здесь Врубель, Котарбинский, Васнецов, Сведомский и Нестеров, потомки должны оценить заново, потому что эти работы достойны более пристального внимания.

Надежда Майная

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Теги:  
Валентин Бадрак, Владимир Путин, война, Молот
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