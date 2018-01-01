"Вас и меня послали на х*й". Звягильский пожаловался Гройсману на Минфин: фото

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1 / 2 Ефим Звягильский написал письмо Владимиру Гройсману (wikipedia.org)

Ефим Звягильский написал занимательное письмо Владимиру Гройсману.

Народный депутат Ефим Звягильский в письме на имя премьер-министра Владимира Гройсмана сетует, что Министерство финансов их "послало на х*й".

Копию письма на своей странице в Facebook опубликовал журналист Александр Дубинский.

Отметим, что письме Звягильского речь идет о выделении средств на восстановление Авдеевской центральной городской больницы.

"Читать без слез это обращение депутата Звягильского к премьеру Гройсману — невозможно...", — добавил Дубинский.

Напомним, в 2016 году Гройсман оскорбил в нецензурной форме вице-премьера Зубко в Раде и пообещал выгнать.

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