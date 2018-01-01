Сегодня, 13:22 RSS

"Важный шаг на пути реформирования". Парубий подписал закон об антикоррупционном суде

Сегодня, 11:48

Спикер Рады одобрил документ на совместном брифинге с председателями парламентов Грузии и Молдовы.

Парубий
Андрей Парубий одобрил закон об антикоррупционном суде slovoidilo.ua
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий торжественно подписал принятый Верховной Радой президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Спикер одобрил документ во время совместного брифинга с председателями парламентов Грузии и Молдовы в рамках второй межпарламентской конференции, пишет УНИАН.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы торжественно, при вас, подписать этот закон — как для Украины важный шаг на пути реформирования", — сказал Парубий.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Андрей Парубий, Высший антикоррупционный суд, антикоррупционный суд
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности