"Важный шаг на пути реформирования". Парубий подписал закон об антикоррупционном суде

Спикер Рады одобрил документ на совместном брифинге с председателями парламентов Грузии и Молдовы.

Андрей Парубий одобрил закон об антикоррупционном суде slovoidilo.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий торжественно подписал принятый Верховной Радой президентский закон о Высшем антикоррупционном суде

Спикер одобрил документ во время совместного брифинга с председателями парламентов Грузии и Молдовы в рамках второй межпарламентской конференции, пишет УНИАН.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы торжественно, при вас, подписать этот закон — как для Украины важный шаг на пути реформирования", — сказал Парубий.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.

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