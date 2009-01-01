Вдова Вороненкова обвинила ФСБ: перед убийством экс-депутата Госдумы похищала его водителя

Силовики допрашивали шофера 12 часов, утверждает Максакова.

Мария Максакова Скриншот видео с youtube.com

Перед убийством экс-депутата Госдумы РФего водителя похищали в Беларуси сотрудники

Об этом в интервью телеканалу ZIK рассказала вдова убитого певица Мария Максакова.

По словам собеседницы, в Брянской области РФ (граничит с Украиной и Беларусью) шофера допрашивали 12 часов, лишили связи, не давали спать, не кормили.

"Водитель накануне пересекает границу Беларуси, доезжает до Гомеля. Блокпост в Гомеле. Останавливают этого водителя, и туда вызываются гомельским блокпостом якобы погранцы, на самом деле приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут", — сказала она.

Также Максакова заявила, что у нее есть все данные людей, которые занимались похищением. "После этого мне будут говорить, что наши российские спецслужбы или ФСБ не имеют никакого отношения ко всему тому, что произошло?", — добавила исполнительница.

Напомним, киллер убил Дениса Вороненкова в центре Киева 23 марта. Тогда между нападавшим и охранником жертвы произошла перестрелка, они оба получили ранения и попали в больницу. Злоумышленник умер, позже стало известно, что он — экс-нацгвардеец Павел Паршов.

Нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что убийца был агентом спецслужб России, внедренным в украинские силовые структуры. Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище столицы.

Видео: Телеканал ZIK