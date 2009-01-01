Ведет себя не по-президентски. Почему возвращение Саакашвили ударит по имиджу Порошенко

Теперь президенту трудно будет обманывать зарубежных политиков, говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Силовой прорыв через границу с Польшей лидера партии "Движение новых сил", экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузииударит по рейтингу президента Украины Петра Порошенко.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду".

"История, связанная с тем, как Саакашвили пересекал польско-украинскую границу, никак особо не отразится на имидже Украины, потому что он уже и так плох. Гораздо больше это отразится на рейтингах Порошенко. Европа прекрасно понимает, что такое прорыв границы, имея миллионы нелегальных мигрантов. И они не делают из этого трагедию, а просто решают проблему", — говорит политический эксперт.

"Другой вопрос — пострадает лично международный имидж президента Порошенко. Так в свое время произошло с президентом Кучмой после убийства Гонгадзе и с президентом Януковичем после его скандального решения о неподписании соглашения с ЕС. Теперь ему трудно будет обманывать зарубежных политиков", — считает социолог.

"Как это всё отразится на рейтинге Саакашвили? Неправильно смотреть на Саакашвили как на политического лидера. Он — всего лишь повод для массовых протестов, и он это прекрасно понимает", — считает директор "Украинского барометра".

Зато, по его мнению, это отразится на рейтинге президента: "А никакого особо роста рейтингов Саакашвили на данный момент я не предполагаю. Если дальше будут какие-то шаги Саакашвили, например, бурный судебный процесс в центре Киева, тогда, конечно, население начнет передавать ему свои голоса. Но пока этого не происходит".

"Это же касается и оппозиции. Те, кто были с Саакашвили при пересечении границы, вряд ли получат дополнительные очки, — добавил эксперт. — Но, повторюсь, это сильно ослабит рейтинг президента. Людям трудно доказывать, зачем они поддерживают человека, который себя ведет так не по-президентски".

"Власть могла избрать другой путь, чтобы сохранить лицо. Работники силовых органов должны были понимать, что, если они в течение 8-10 часов дразнят толпу, толпа обязательно предпримет акции прямого действия. Это вам скажет любой порядочный милиционер. Поэтому виноваты, прежде всего, силовики — они не должны были допустить концентрации ненависти на протяжении нескольких часов, а они эту ошибку совершили", — резюмировал Виктор Небоженко.

Напомним, ранее глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду", как возвращение Саакашвили ударит по стабильности в Украине.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Возвращение Саакашвили в Украину: последствия для имиджа страны и рейтингов политиков".