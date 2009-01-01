Великая Россия — это блеф. Кравчук рассказал, что будет с путинским режимом

Кравчук заявил, что падение действующего режима в РФ может начаться внезапно и в один день.

Владимир Путин Reuters

Украине следует запастись терпением. "Великая Россия" — это блеф и падение действующего режима в РФ может начаться внезапно и в один день.

Об этом сказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Обозревателю".

"Запомните мои слова, когда в движение приходит народ, то за один день может поменяться все. Вот, пожалуйста, был Советский Союз, 8 декабря 1991 его не стало. Так и здесь, "великая Россия" — это блеф, она большая по силе и очень слаба по своей экономике. Когда по отношению к России приняли санкции, она начала сыпаться, и голодом, и отсутствием товаров, и зарплатами", — сказал экс-президент.

По мнению Кравчука, исходя из процессов, которая происходят в России и Украине, кардинальные перемены могут случиться за один день.

"Все станет другим, восстановятся границы, жизнь пойдет по-новому. Но нам нужно понимать, что такие глобальные вещи, как изменение границ, не решается за один день, нужно набраться терпения", — подчеркнул он.

Напомним, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал, когда в России "начнет сыпаться" режим Путина.