"Великорусская карта". Волонтер назвал главную цель Путина в отношении Украины

Военно-космические силы России в любой момент готовы начать бомбардировки наших объектов, заявил Дейнега.

Волонтер назвал главную цель Путина Reuters

Еще долгое время целью России в отношении Украины будет стремление ее поглощения экономическим или военным путем.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"И тут все средства будут хороши — от газового шантажа и Таможенного союза до дестабилизации ситуации и попыток привести к власти своих марионеток. Существует, конечно, возможность полномасштабной войны, но сейчас она гораздо ниже, чем два года назад, поскольку Россия упустила для себя эту возможность. Но не подумайте, что такая вероятность равна нулю", считает он.

"Военно-космические силы России в любой момент готовы начать бомбардировки наших военных и государственных объектов по всей территории страны. После Сирии у них уже не дрогнет рука нажать кнопку, которая приведет к тысячам смертей среди гражданского населения. Тем более, что их бомбардировщики и штурмовики рано или поздно вернутся из Сирии, и им все так же будет хотеться кого-то бомбить", — подчеркнул волонтер.

По его мнению, такие амбиции касательно Украины тянутся корнями в великорусский шовинизм, который складывался столетиями.

"И даже если умрет Путин с компанией, менталитет россиян не изменится сильно даже за десяток лет. А их менталитет диктует задачи их политикам, которые, используя карманные СМИ, продолжают разыгрывать великороссийскую карту. И здесь не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений в перспективе ближайших пары поколений. Это не повод ненавидеть всех россиян, это — важный фактор, с которым нам нужно научиться жить и считаться", — добавил Дейнега.

Напомним, ранее волонтер назвал единственный способ освобождения Донбасса.