Венгерские депутаты в ПАСЕ хотят, чтобы в Украине были их государственные школы

Логвинский предлагает венгерским и румынским европаралментариям перестать следовать лозунгам политиканов.

Заседание ПАСЕ, иллюстрация. Facebook.com

Депутаты от Венгрии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) хотят, чтобы в Украине были государственные венгерские школы.

Об этом сказал народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский в кулуарах осенней сессии ПАСЕ, пишет УНИАН ос ссылкой на "112-Украина".

"Поверьте мне, что на уровне личного общения, не на камеры, не на телевизор... которые направлены на узкого избирателя, они полностью с нами согласны. Вместе с этим, мы не можем... например, что требует венгерский коллега и говорит: мы хотим, чтобы в Украине были государственные венгерские школы, не украинские, а венгерские. И это нельзя допустить", — сказал Логвинский.

При этом он говорит, "послушайте, у нас будет украинская школа, у нас будет огромное количество предметов на вашем национальном языке".

"Пожалуйста, мы готовы поддержать, но не может быть, чтобы наш (украинский) язык был уничтожен, чтобы государственный язык был уничтожен для этих детей. Это дискриминация этих детей", — заявил Логвинский. Вместе с тем, он предлагает венгерским и румынским коллегам перестать следовать лозунгам политиканов.

"В профессиональном обществе мы готовы на все, а в личном контакте, поверьте, что у нас очень дружеские отношения. И с румынами, и с вице-президентом Парламентской ассамблеи от Румынии, с вице-президентом Парламентской ассамблеи от Венгрии, я как вице-президент Парламентской ассамблеи от Украины, мы между собой вчера целый день общались — у нас абсолютно дружеские отношения и взаимная поддержка. Поэтому мы дальше должны себе строить друзей, а не плодить врагов", — заявил Логвинский.

Стоит отметить, что нардеп Ирина Геращенко отметила, что заявления венгров и румын во время обсуждения резолюции ПАСЕ по украинскому закону "Об образовании", выглядели как скрытые территориальные претензии к Украине.

Напомним, 12 октября, в ПАСЕ приняли резолюцию с рекомендациями Украины по закону "Об образовании" в части языков национальных меньшинств.

Напомним, что Венгрия будет требовать ввести санкции против Украины, если новый закон "Об образовании" не будет отозван.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В связи с этим, Будапешт планирует инициировать на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге пересмотр Соглашения.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран — Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

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