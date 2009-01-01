Венгрия блокирует заседание комиссии Украина-НАТО

Вице-премьер отметила, что и ранее в НАТО находили решение и более сложных проблем.

В Североатлантическом альянсе обеспокоены позицией Венгрии, которая блокирует заседание Комиссии Украина-НАТО.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе по завершении ряда встреч с представителями альянса, пишет УНИАН.

Она выразила надежду, что союзники "будут разговаривать с Будапештом, используя объективные аргументы". "Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии, которое она демонстрирует в рамках своего недовольства языковой статьей закона об образовании. Наши попытки диалога разбиваются о неготовность со стороны венгерской стороны.

И мы видим серьезную обеспокоенность в НАТО о том, что один из членов альянса блокирует эффективное развитие дальнейших и запланированных встреч между Украиной и НАТО, и это воспринимается очень негативно, как неприемлемое поведение, и есть заинтересованность в том, чтобы решить этот вопрос на двустороннем уровне между государствами. Мы видим, что наших инициатив недостаточно, и поэтому мы рассчитываем на то, что наши партнеры будут разговаривать с Венгрией с точки зрения объективных аргументов", — отметила она.

Вице-премьер также заметила, что и ранее в НАТО находили решение и более сложных проблем.

"Мы просим партнеров напрямую разговаривать с венгерскими руководителями", — отметила Климпуш-Цинцадзе.

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