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Венгрия и Румыния объединились против украинского закона об образовании

Сегодня, 09:30

Сийярто рассматривает принятие украинского закона "об образовании, как "удар в спину" Венгрии и Румынии.

Венгрия, Петер Сиятро
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро. Скриншот
Румыния поддержала позицию Венгрии относительно закона "Об образовании", который недавно подписал президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь "гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами.

Сийярто также отметил, что, как он считает, закон об образовании противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. Из-за этого, сказал министр, он рассматривает принятие украинского закона как "удар в спину" двум государствам.

В то же время министр видит "серьезную угрозу" в том, что на рассмотрение украинских парламентариев попали также законопроекты о языке и гражданстве.

Глава МИД Венгрии вновь напомнил: Венгрия много раз обращалась к украинской власти, чтобы Киев не принимал этого закона, но это было сделано, несмотря на заявления Будапешта, что новый законодательный акт, как убежден министр, нарушает права нацменьшинств в Украине.

В Украине живет более полумиллиона венгров и румын, и из-за этого также Венгрия и Румыния выступают вместе, заявил Сийярто.

По его мнению, если Верховная Рада законодательно примет предложения, предложенные парламентской комиссией по вопросам культуры, культурно-образовательные возможности венгерского и румынского меньшинств будут значительно сужены, а против этого Венгрия и Румыния будут бороться совместно, заявил Сийярто.

На прошлой неделе в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы по Стамбульской конвенции, депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, чтобы выслушать разъяснения относительно языковой статьи закона Украины "Об образовании".

Этот закон вызвал резкую критическую реакцию в Венгрии, Румынии, Польши, а также критические замечания в Болгарии и Греции. Резко против него высказались в России. 

Напомним, правительство Венгрии приняло решение о блокировании всех последующих решений Евросоюза, направленных на сближение с Украиной.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.

фото: fakty.ictv.ua

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