Венгрия и Румыния объединились против украинского закона об образовании

Сийярто рассматривает принятие украинского закона "об образовании, как "удар в спину" Венгрии и Румынии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро. Скриншот

Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь "гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами.

Сийярто также отметил, что, как он считает, закон об образовании противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. Из-за этого, сказал министр, он рассматривает принятие украинского закона как "удар в спину" двум государствам.

В то же время министр видит "серьезную угрозу" в том, что на рассмотрение украинских парламентариев попали также законопроекты о языке и гражданстве.

Глава МИД Венгрии вновь напомнил: Венгрия много раз обращалась к украинской власти, чтобы Киев не принимал этого закона, но это было сделано, несмотря на заявления Будапешта, что новый законодательный акт, как убежден министр, нарушает права нацменьшинств в Украине.

В Украине живет более полумиллиона венгров и румын, и из-за этого также Венгрия и Румыния выступают вместе, заявил Сийярто.

По его мнению, если Верховная Рада законодательно примет предложения, предложенные парламентской комиссией по вопросам культуры, культурно-образовательные возможности венгерского и румынского меньшинств будут значительно сужены, а против этого Венгрия и Румыния будут бороться совместно, заявил Сийярто.

На прошлой неделе в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы по Стамбульской конвенции, депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, чтобы выслушать разъяснения относительно языковой статьи закона Украины "Об образовании".

Этот закон вызвал резкую критическую реакцию в Венгрии, Румынии, Польши, а также критические замечания в Болгарии и Греции. Резко против него высказались в России.

Напомним, правительство Венгрии приняло решение о блокировании всех последующих решений Евросоюза, направленных на сближение с Украиной.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.

фото: fakty.ictv.ua