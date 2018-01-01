Венгрия пригрозила Украине помехами на пути уже не в НАТО, а в ЕС

По словам главы МИД страны, за восемь месяцев Украина "не сделала ничего" по закону "Об образовании".

УНИАН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Киев в отсутствии прогресса по украинскому закону "Об образовании".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, за восемь месяцев Украина "не сделала ничего" в "плане ожиданий и Венецианской комиссии, и Евросоюза".

"Иначе (в случае невнесения изменений в закон об образовании. - Прим.) мы не будем поддерживать их продвижение в сторону Евросоюза и евроатлантического направления", - заявил Сиярто.

Ранее пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет блокировать евроатлантические стремления Украины. "Наша позиция по Украине остается неизменной", - сказал он.

По словам Менцера, блокирование Венгрией евроатлантического курса Украины будет продолжаться, пока украинская власть не прекратит "притеснения прав" этнических меньшинств.

Конфликт между Украиной и Венгрией продолжается с осени 2017 года из-за языковой статьи нового закона "Об образовании". В Будапеште считают, что она ущемляет права закарпатских венгров, в связи с чем МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

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