Венгрия продолжит блокировать инициативы Киева и опровергла согласование языкового вопроса

Украина и в дальнейшем не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, считают в МИД Венгрии.

Венгрия будет блокировать инициативы Киева news.church.ua

В Венгрии опровергли утверждения о том, что во время двусторонних политических консультаций между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и статс-секретарем МИД Венгрии Левенте Мадьяром 7 февраля в Ужгороде по закону Украины "Об образовании" сторонам удалось достичь договоренности.

По словам представителя МИД Венгрии Тамаша Менцера, никакого соглашения не было заключено в отношении образовательного закона, пишет "Радио Свобода".

"Украина и в дальнейшем не выполняет рекомендации Венецианской комиссии", — заявил Менцер.

Менцер повторил точку зрения своего правительства, которая заключается в том, что Украина не может вводить в действие закон об образовании до тех пор, пока не согласует все вопросы языково-образовательной статьи с нацменьшинствами, включая венгерский.

"Мы рады, что, по определенным признакам, эти консультации вскоре начнутся. Венгры Закарпатья могут рассчитывать на полную поддержку правительства Венгрии", — добавил Менцер.

Вместе с тем он отметил, что пока рано говорить об изменении позиции официального Будапешта, согласно которой Венгрия будет блокировать международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам образовательного закона между украинской властью и венграми Закарпатья. "Однако до этого пока еще далеко", — считает чиновник.

Напомним, ранее Венгрия потребовала ввести миссию ОБСЕ на Закарпатье.