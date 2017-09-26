Венгрия угрожает больно ударит по будущему Украины: будет блокировать любое сближение с ЕС

В сообщении венгерского МИДа отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу".

Правительство Венгрии приняло решение о блокировании всех последующих решений Евросоюза, направленных на сближение с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро, пишет Европейская правда.

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Петром Порошенко закона "Об образовании".

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", — подчеркнул глава МИД.

Решение Порошенко он назвал "позорным". Официальный сайт МИД приводит его слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении", — отметил Сиярто.

В сообщении МИД отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу", а также приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.