Венгрия угрожает санкциями против Украины из-за закона об образовании

Сийярто предупреждает, что компромисса в вопросе по украинскому закону "Об образовании" не будет, пока не будет отозван документ.

Венгрия будет требовать ввести санкции против Украины, если новый закон "Об образовании" не будет отозван.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Радио Свобода.

По его словам, судьба заграничных венгров не является предметом торга для Будапешта, и поэтому Киев должен отозвать свой закон об образовании, который, по его мнению, ущемляет права нацменьшинств.

"Мы будем бороться до последнего за отозвание Украиной этого закона... В этом деле не может быть компромисса", — подчеркнул он.

Он также заявил, если со стороны Украины не будут приняты необходимые меры, могут вступить в силу штрафные санкции ЕС, которые коснутся сферы торговли, ведь условия ассоциации содержат договоренность о свободной торговле, которая открывает перед Украиной европейские рынки.

Сийярто отметил, если будет признано, что Украина нарушила основные принципы Соглашения об ассоциации с ЕС, то следствием этого может стать введение торговых и экономических санкций.

Министр сообщил, что на встрече в украинском Закарпатье, в Ужгороде, 9 октября представители венгерского меньшинства, делегаты от общественных организаций, духовенство и педагоги просили венгерские власти не отступаться от занятой позиции. Для этого необходимо решить эту проблему, по мнению Сийярто, может только отозвание закона об образовании.

Он назвал "циничной сказкой" аргумент о необходимости принятия такого закона вследствие незнания закарпатскими венграми украинского языка и отметил, что его страна будет опровергать такие объяснения на всех международных форумах.

Сийярто добавил, что, по его мнению, нет ничего общего между обучением на родном (венгерском — ред.) языке и знанием украинского языка. Улучшить знания украинского возможно, и получая образование на венгерском языке, считает он.

Глава венгерского МИД подтвердил намерение согласовать точки зрения с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, который приедет в Будапешт 12 октября, однако предупредил, что путь в Европу для Украины лежит через Венгрию не только в географическом смысле.

Стоит от метить, что 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании".

Напомним, 10 октября Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В связи с этим, Будапешт планирует инициировать на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге пересмотр Соглашения.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран — Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

В соответствии с образовательной программы в школах могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и или более языках — государственном, английском, или на других официальных языках Европейского Союза.

В Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона (в частности, статья 7) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский.

Согласно закону, лицам, относящимся к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, относящимся к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Лица, относящиеся к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действовавшими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.