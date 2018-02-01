Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО

Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса.

Заседание комиссии Украина-НАТО не состоялось Соцсети

Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО (КУН), которая должна была состояться 14-15 февраля.

Встреча должна была состояться на уровне министров обороны стран-участниц, пишет "Европейская правда". О том, что встреча была заблокирована сообщили дипломатические источники, также информацию подтвердили в штаб-квартире НАТО.

Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса — это одна из немногих возможностей за год, во время которой у главы украинского военного ведомства есть возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров.

"На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", — сообщили в Брюсселе в ответ на запрос ЕП. Чиновник Альянса при этом напомнил, что в декабре состоялось заседание КУН, где "обсуждали ситуацию с безопасностью в Украине и ход реформ".

Эту встречу Венгрия не стала блокировать — вероятно, из-за низкого представительства. Страны-члены НАТО присутствовали на ней на уровне послов.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия продолжит блокировать инициативы Киева.