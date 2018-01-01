Верховная рада одобрила закон о национальной безопасности

За принятие соответствующего поставновления были отданы голоса 248 народных депутатов.

Законопроект, принятый депутатами, реформирует сектор нацбезопасности и обороны под стандарты НАТО УНИАН

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали закон о национальной безопасности, за соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

Этот документ прописывает распределение полномочий и компетенций органов секторов безопасности и обороны.

Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

В законопроекте закреплен годовой объем финансирования сектора безопасности и обороны - он должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны. Кроме того, согласно проекту закона, уже с 1 января 2019 года министр обороны Украины должен быть назначен из числа гражданских лиц, как и его заместители.

Изменения коснутся и должностей командующего Вооруженных сил Украины и главы Генерального штаба, с 1 января 2021 года они должны быть разделены. Проектом предусмотрено создание парламентского комитета по надзору за деятельностью специальных правоохранительных органов, органов с правоохранительными функциями.

В законе, в частности, уточнен функционал Службы безопасности Украины. Так, определяется, что СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность, осуществляя с неуклонным соблюдением прав и свобод человека и гражданина: противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины; борьбу с терроризмом контрразведывательную защиту государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры; охрану государственной тайны. СБУ подчиняется президенту Украины и подконтрольна Раде. СБУ возглавляет председатель Службы безопасности Украины, который назначается на должность и увольняется с должности Верховной радой по представлению президента Украины.

Глава Службы безопасности Украины по должности входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Глава СБУ ежегодно подает ВР отчет о деятельности Службы безопасности Украины. Полномочия Службы безопасности Украины определяются законодательством Украины.

В законе дано определение понятия "разведывательных органах Украины" - государственные органы или структурные подразделения в их составе, уполномоченные законом осуществлять разведывательную деятельность в целях защиты национальных интересов Украины от внешних угроз.

Разведывательные органы как субъекты обеспечения национальной безопасности и обороны Украины принимают участие в формировании и реализации государственной политики по вопросам национальной безопасности и обороны в определенных законодательством сферах. Полномочия разведывательных органов определяются законодательством Украины. Приоритетные задачи разведывательным органам определяются президентом Украины.

Президент может создавать координационный орган по вопросам разведывательной деятельности в соответствии со статьей 106 Конституции Украины.



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