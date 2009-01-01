Вернули отжатые щиты. В полиции объяснили, почему штурмовали митингующих у Рады

17 октября во время прорыва фильтрационного кордона митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Отмечается, что конфликт возник после того, как правоохранители вернули часть щитов, похищенных накануне у военнослужащих Национальной гвардии.
В полиции напомнили, что 17 октября во время прорыва фильтрационного кордона митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию. В этой связи в течение дня с представителями палаточного городка проводились переговоры о возврате имущества, однако активисты отвечали отказом.
"Когда колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты. Однако получили отказ, в результате чего произошло столкновение и потасовка. В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников", — заявили в полиции.
При этом отмечается, что после установления личных данных задержанных трех человек уже отпустили.
"Полиция в очередной раз подчеркивает, что право граждан на мирное собрание и свободное выражение своих взглядов - это неотъемлемое конституционное право каждого человека, к которому мы относимся с уважением. Однако правоохранители призывают организаторов и участников акции вернуть амуницию правоохранителям и выражать свою позицию цивилизованным способом, не устраивать провокаций", — заявили в полиции.
Кроме того, правоохранители приглашают правозащитников прибыть в полицию и принять участие в опросе доставленных активистов.
Напомним, ранее сообщалось, что во время попытки штурма палаточного городка под парламентом полиция задержала более 10 активистов.