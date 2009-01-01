Вернуть Крым и Донбасс. Журналист рассказал, когда закончится российско-украинская война

По своей воле Россия не отдаст полуостров никогда, считает Бабченко.

Журналист рассказал, когда закончится российско-украинская война lnr.today

Россия готова отдать оккупированные районы Донбасса , а Украина обладает военными и невоенными ресурсами для их возвращения под свой контроль.

Об этом заявил известный российский военный журналист и блогер Аркадий Бабченко в интервью "Новому времени".

Однако, по его словам, у Украины нет ресурсов, чтобы вернуть Крым.

"По своей воле Россия не отдаст полуостров никогда. Поэтому важно готовиться к существованию в условиях тлеющей войны или замороженного конфликта, подогревать который постоянно — в интересах России. Важно и другое: не привыкнуть к войне как норме повседневной жизни", — сказал Бабченко.

Он подчеркнул, что российско-украинская война закончится только тогда, когда Украина вернет все свои территории.

Напомним, ранее журналист рассказал, когда РФ пойдет на открытое вторжение в Украину.