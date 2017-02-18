Весь свободный мир начал в один голос говорить о поддержке Украины — Яценюк

Основное, что сегодня произошло на конференции — возвращение Украины на мировой порядок дня, заявил лидер НФ.

Арсений Яценюк nfront.org

О поддержке Украины весь свободный мир начал говорить в один голос.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в комментарии журналистам в рамках Мюнхенской конференции.

"Основное, что сегодня произошло на конференции — возвращение Украины на мировой порядок дня. Осуществлен первый шаг — весь свободный мир снова начал говорить в один голос по отношению к Украине и против России", — подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки, Германия и Европейский Союз в целом "вернулись к общей риторике по отношению к Украине".

Он отметил, что относительно этого "были большие беспокойства, часть из которых еще могут оставаться", однако федеральный канцер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майк Пенс, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры иностранных дел Германии и Франции — "все говорят в один голос: мы поддерживаем Украину, Россия должна выполнить "Минск", а это означает, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность".

В то же время Яценюк подчеркнул, что нужен следующий шаг: "Второй шаг, кроме общей позиции, — это совместные действия наших западных партнеров. Совместные действия в давлении на Россию, в продолжении санкций и поддержки Украины".

"Поддержка Украины — это означает предоставление Украине вооружения для защиты своих границ и для защиты стран-членов НАТО", — подчеркнул он.

Напомним, Яценюк принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 17-19 февраля. На приглашение организаторов конференции сегодня он выступит на сессии "Линии разлома в Евразии".

Фото: nfront.org.ua.