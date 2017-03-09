Весенне обострение. У Авакова объяснили, почему Россия начинает рассшатывать ситуацию в Украине

По мнению Кивы, изменения на парламентской шахматной доске — основная цель российского влияния в Украине.

Об этом сообщил советник главы МВД Илья Кива в комментарии "Апострофу".

По его словам, именно весной начинается подготовка политических партий к предвыборным кампаниям, а Россия попытается всячески повлиять на политические процессы в Украине.

"С приходом весны всегда обостряются политические процессы, начинается подготовка к предвыборным кампаниям тех или иных политических партий. Соответственно Россия будет всячески участвовать в политическом процессе в Украине", — отметил Кива.

По мнению Кивы, изменения на парламентской шахматной доске — основная цель российского влияния в Украине.

Советник главы МВД считает, что Кремль финансирует одну-две партии в Украине, которые даже могут идти под патриотическими лозунгами. Затем данные партии, говорит Кива, будут расшатывать ситуацию с целью приблизить выборы, при помощи которых планируется завести как можно большее число своих людей во власть.

Напомним, ранее губернатор Донецкой области Павел Жебривский отмечал, что на Донбассе вдоль всей линии фронта наблюдается "весеннее обострение русского мира", боевики бьют из запрещенного минскими соглашениями оружия.