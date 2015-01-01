Ветеран АТО объяснил, почему Украине нужно готовиться к наступлению боевиков

Властям РФ необходимо "утилизировать так называемый протестный электорат", отметил Колесников.

Боевик на Донбассе, иллюстрация warfare.com.ua

Военный эксперт, ветеран АТОсчитает, что в связи с падением уровня жизни в России властям страны срочно нужно "утилизировать протестный электорат", поэтому Украине следует готовиться к наступлению

Об этом он рассказал в комментарии "Обозревателю".

В то же время аналитик подчеркнул, что сейчас на востоке нашего государства кадровые военные РФ, выполняют те функции, которые лежали на заградотрядах.

"С падением уровня жизни им (властям РФ — ред.) нужно утилизировать так называемый протестный электорат. А это и те, кто пошел на Донбасс добровольцем, и прямо скажем, уже бывшие граждане Украины, переметнувшиеся на противоположную сторону", — отметил собеседник.

По его словам, "с точки зрения россиян подобные действия вполне логичны". "Ведь то, что они создали — нужно куда-то девать. И они утилизируют. А как лучше всего это сделать? Конечно же, в наступлении", — объяснил Колесников.

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко заявил, что на Донбассе противник не накопил сил и средств для масштабного наступления.