Ветеран АТО предупредил: в Украине оживится российская агентура

В октябре РФ может устроить в нашей стране новый теракт, считает Колесников.

Флаг РФ, иллюстрация УНИАН

Ветеран АТО, военный экспертзаявил, что в Украине активизируется

Об этом он рассказал в комментарии "Обозревателю".

В то же время он выразил мнение, что РФ может устроить в нашей стране новый теракт 14 октября — в День защитника.

"Сейчас еще начнется, что называется запасайтесь попкорном. Российская агентура активизируется. Они будут прощупывать места, до которых могут дотянуться", — сказал собеседник.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в реализации планов Кремля по Украине "многое не складывается" — "лопнули" идеи "Новороссии" и "Малороссии".