Ветераны АТО объявили о начале торговой блокады ЛНР/ДНР и "украинских" олигархов

Семенченко отметил, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".

Истек срок ультиматума , который объявили российским наемникам террористических "республик" ЛНР и ДНР, а также "украинским" олигархам и чиновникам ветераны АТО.Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", — говорится в его сообщении.

Семенченко также отметил, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".

Напомним,ранее Семенченко отмеча, кому выгодно затягивание войны на Донбассе.

По его мнению, Киев делает далеко не все возможные и необходимые шаги для возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма под свой контроль, при этом есть группы, заинтересованные в затягивании как можно большей продолжительности конфликта на востоке.