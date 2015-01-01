Ветераны АТО объявили о начале торговой блокады ЛНР/ДНР и "украинских" олигархов

Семенченко отметил, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".
"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", — говорится в его сообщении.
Семенченко также отметил, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".
Напомним,ранее Семенченко отмеча, кому выгодно затягивание войны на Донбассе.
По его мнению, Киев делает далеко не все возможные и необходимые шаги для возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма под свой контроль, при этом есть группы, заинтересованные в затягивании как можно большей продолжительности конфликта на востоке.