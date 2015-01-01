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Ветераны АТО объявили о начале торговой блокады ЛНР/ДНР и "украинских" олигархов

Сегодня, 14:10

Семенченко отметил, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".

силовики, блокпост, КП
facebook.com/ato.news
Истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам террористических "республик" ЛНР и ДНР, а также "украинским" олигархам и чиновникам ветераны АТО. 

Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", — говорится в его сообщении.

Семенченко также отметил, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".

Напомним,ранее Семенченко отмеча, кому выгодно затягивание войны на Донбассе. 

По его мнению, Киев делает далеко не все возможные и необходимые шаги для возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма под свой контроль, при этом есть группы, заинтересованные в затягивании как можно большей продолжительности конфликта на востоке.

 

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Семенченко, ветераны, блокада, торговля, ЛНР, ДНР, олигархи, чиновники, Украина
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