"Ветераны" ЛДНР безразличны России. Москва выдает боевиков Украине — СМИ

Наемники, которые называют себя "ветеранами Новороссии", заявили, что Россия выдает террористов по запросу Украины.

Воевавшие на Донбассе российские наемники , пожаловались Общественной палате РФ на безразличие властей к их судьбе.

Бывшие боевики, которые называют себя "ветеранами Новороссии", заявили, что прокуратура РФ выдает террористов по запросу украинских коллег, российские суды депортируют их за нарушение миграционного законодательства, а власти самопровозглашенных республик не отстаивают интересы "своих граждан", пишет КоммерсантЪ.

В Общественной палате РФ пообещали помочь, но добавили, что ожидания наемников от России "завышены".

"Ветеранам" также напомнили, что "экономический кризис в России был спровоцирован украинской войной".

О проблемах наемников рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

"Россия в 1993 году подписала конвенцию о правовой помощи, которая подразумевает выдачу людей, обвиняемых в преступлениях в других бывших советских республиках. Это решение оказалось роковым в 2017 году для граждан Украины, которые отправились воевать на стороне ДНР и ЛНР, — заявила она.

Шеслер возмутило, что российская прокуратура "зачастую идет на поводу у прокуратуры Украины" и пытается выдать таких людей по запросам соседнего государства.

"Мы буквально вырывали людей, ссаживали их с поезда на Киев", — пожаловалась она.

"В России практически невозможно получить статус беженца, — отметила Шеслер. — А сейчас суды начали отказывать в продлении временного убежища. Им говорят, что на Донбассе война закончилась, можно ехать обратно".

"Российские суды нарушают российское законодательство, — пожаловалась представитель так называемого Союза добровольцев Донбасса Мария Коледа. — Они не дают времени на обжалование решения о депортации, сразу высылают".