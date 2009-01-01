Вице-президент США предупредил: РФ должна нести ответственность за выполнение Минских соглашений

Нужно добиться, чтобы Россия выполняла минские соглашения заявил Пенс.

Майкл Пенс Reuters

США будут делать все необходимое для ответственности России за выполнение минских договоренностей, в частности деэскалации ситуации на Донбассе

Об этом вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслировал "112 Украина".

"Нужно добиться, чтобы Россия выполняла минские соглашения, начиная с деэскалации ситуации. И я хочу сказать, что США будут продолжать требовать, чтобы Россия несла ответственность", — сказал он.

Вице-президент США подчеркнул, что в ситуации, когда Россия перекроила международные границы, США вместе со своими ключевыми партнерами сделают все, чтобы принять другие критические меры для поддержки НАТО.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения остаются основой для урегулирования конфликта на Донбассе.