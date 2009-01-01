Виктория Сюмар обнародовала фамилии депутатов, которые летают в Москву

Это "московский формат" псевдоукраинской политики, говорит нардеп.

Виктория Сюмар Народный фронт

Председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова и информационной политике, член фракции "Народный фронт"опубликовала список народных депутатов, которые регулярно посещают Москву в условиях войны с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"Прямого авиасообщения с Москвой в Украине нет. На Москву из Киева летают через Минск. Здесь списки тех, кто за два прошедших года — года войны с Россией — летали на Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву. 59 народных депутатов Украины", — сказала она.

Виктория Сюмар подчеркнула, что "часть людей летает реально в Минск — например, Ирина Геращенко, Анна Гопко, Андрей Иванчук (которого в Беларуси даже задерживали)".

"Но, думаю, уже известный Андрей Артеменко, Сергей Левочкин, Бойко, Мураев, Онищенко, Кивалов, Деркач, Рабинович, Тарута и многие другие вовсе не на переговоры в минском формате летали. Скорее — это "московский формат"псевдоукраинской политики. Это ответ пограничной службы на мой запрос. Делайте выводы", — резюмировала она.

Список Сюмар Народный фронт

Фото: nfront.org.ua