Вилкул опозорился с агитацией на "Южмаше" и после неудобных вопросов сбежал из ДК через черный ход

Представителей патриотических сил, в отличие от сторонников депутата-сепаратиста, собралось несколько сотен, и они четко показали, что в Днепре сепаратизм не пройдет.

Александр Вилкул

13 февраля в Днепре нардеп от "Оппозиционного блока" (политсилы пророссийских агентов, собранный из бывших сторонников Януковича) Александр Вилкул и его многочисленные охранники вынуждены были сбежать из дома культуры через задний ход, где собирались провести агитацию, причем уже через несколько минут после объявленного начала мероприятия.

Об этом сообщает интернет-издание "Диалог UA".

Также известно, что ни один из сотрудников Госпредприятия "Южмаш", которых Вилкул собирал в днепровском ДК "Машиностроителей", так и не дошел до встречи с криворожским нардепом. И это несмотря на широкую рекламу и громкие заявления накануне, причем как через профком предприятия, так и через социальные сети.

Примечательно, что в зал дома культуры, рассчитанный на 900 мест, пришло ровно 25 человек, включая Людмилу Кострюкову и еще одну активистку, которые успели задать Вилкулу пару неудобных вопросов. Остальную часть публики, по словам очевидцев, составляли люди пожилого возраста из числа верных сторонников его партии, а также молодые люди, которые во время встречи блокировали все входы во дворец.

Представителей патриотических сил, в отличие от сторонников депутата-сепаратиста, собралось несколько сотен. Днепряне в очередной раз доказали, что готовы сплотиться и показать, что их город — не место для сепаратистов, тем более — пропутинских.

Накануне политик поспешил отметиться в социальной сети отчетом о "удачном мероприятии", которое "не удалось сорвать оголтелым нацикам". Однако на практике сам Вилкул и его многочисленные охранники после неудобных вопросов и реплик собравшихся вынуждены были ретироваться из дома культуры через задний ход уже через несколько минут после объявленного начала мероприятия. Также беглецов охраняла полиция.