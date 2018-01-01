Виталий Кличко рассказал о сотрудничестве Киева с Германией

Мэр столицы в Мюнхене встретился с главой парламентской группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге.

Виталий Кличко встретился с Александром Добринтом kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой парламентской группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге Александром Добринтом.

Украина благодарна Германии за ее позицию по миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе и за готовность всячески содействовать этому делу, а также принимать в ней участие, рассказал глава столицы нашей страны на встрече, говорится на его сайте.

"Германия для Украины важный партнер во всех сферах. Особенно мы ценим усилия госпожи Меркель в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Благодарны и вашей политической силе за сотрудничество, за поддержку Украины", — сказал чиновник.

"Хочу отметить, что в вопросе реинтеграции Донбасса особенно важно, чтобы благодаря усилиям Германии были сохранены и продолжены санкции против России. Чтобы начался реальный процесс урегулирования ситуации, чтобы сдерживать Россию от агрессивных действий против соседних государств. И готовность Германии активно содействовать и участвовать в миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе — это очень позитивный сигнал", — добавил он.

Мэр Киева отметил, что Украина, Киев, также заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Германией, привлечении немецких инвестиций. "Ведь Украина сегодня — перспективный рынок. И я считаю, что такое сотрудничество актуально, нам надо сделать его более интенсивным. Особенно, между Киевом и бизнес-кругами Баварии", — заявил мэр.

Добринт, который до недавнего времени был министром транспорта и инфраструктуры Германии и неоднократно посещал Киев по приглашению Кличко, отметил, что вскоре группа немецких специалистов снова посетит украинскую столицу. Как только будет сформировано новое правительство Германии, будет новый министр транспорта и инфраструктуры страны, сотрудничество с Киевом по достройке Подольско-Воскресенского моста интенсифицируется, пообещал политик.

Кличко принял участие в открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Также состоятся встречи мэра Киева с мэром Мюнхена Дитером Райтером, федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Кроме того, Кличко примет участие в дискуссии конференции "Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза демократов и Международного Республиканского Института" и ланче по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где будут обсуждать вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.