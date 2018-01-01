Віталій Портников: У найближчі 30 років Україна може стати "райським островом"

"Коли я говорю про 20-25 років, що потрібні Україні для змін, я кажу про оптимістичний сценарій. Песимістичний сценарій — крах української державності, перетворення України на російську провінцію — також не виключається", — зазначив журналіст.

Віталій Портников Главред

На сайті " Главред " відбувся чат із відомим українським журналістом, публіцистом, політичним оглядачем. Спілкуючись із читачами, він розповів, у чому полягає план Путіна по відношенню до України, скільки часу ще можуть прожити "ЛНР" і "ДНР", чому немає сенсу у переговорах "нормандської четвірки" без Росії, а також яку функцію має виконати Кримський міст, якщо він вистоїть. Крім того, гість "Главреду" поділився думками з приводу того, чи відбудуться в Україні дострокові вибори, у чому полягають головні помилки, яких припустився Петро Порошенко за час свого президентства, хто має керувати Україною, а хто — стати її президентом, а також за якої умови в нашій країні більше ніколи не буде майданів.Подаємо стенограму чату з Віталієм Портниковим.

Uliana Lysak: По словам ОБСЕ, последняя неделя на Донбассе была худшей за весь год (режим прекращения огня нарушался 7700 раз). Как Вы считаете, с чем это связано, и к чему готовиться украинцам?

Віталій Портников: Це пов'язано із тим, що Кремль сьогодні готовий залишати ситуацію на Донбасі в якості "тліючого конфлікту", бо розуміє, що це дестабілізує Україну. Така тактика Кремля є формою його участі у нашій передвиборчій кампанії.

Uliana Lysak: Как Вы считаете, в чем состоит "глобальный план" Путина по отношению к Украине? Если была бы возможность вернуть время вспять и не аннексировать Крым, он бы отказался от этой идеи?

Віталій Портников: План Путіна пов'язаний із поверненням України до російської сфери впливу.

Я не думаю, що Путін відмовився би від ідеї анексії Криму, бо він щиро вірить, що повернути Україну можна буде і без Криму.

Uliana Lysak: Какие прогнозы: долго ли еще осталось жить "ДНР" и "ЛНР"?

Віталій Портников: Від одного року до 25-ти.

polit_ua: Що, на ваш погляд, зміниться після переходу від формату АТО до формату ООС? Це допоможе швидше закінчити війну?

Віталій Портников: Зміна формату допоможе ефективніше організувати керівництво військовими діями. А закінчення війни залежить від бажання агресора зупинити війну. Війна може продовжуватися роками, і формат тут ні до чого.

Віталій Портников Главред

Omega: Курт Волкер, побывав на Донбассе на днях, заявил, что Украина не сможет вернуть себе оккупированные территории... Как думаете, спецпредставитель США пропустил слова "пока что", или действительно дело обстоит настолько печально?

Віталій Портников: Волкер мав на увазі повернення окупованих територій військовим шляхом. Нічого нового він не сказав. Він говорив, що США мають допомогти Україні стримати продовження агресії. І це логічно.

Liam: Насколько жизнеспособна, на ваш взгляд, "нормандская четверка", требует ли переговорный процесс пересмотра формата и круга участников переговоров? И может ли случиться так, что таки устаканится формат "нормандская четверка минус Россия"?

Віталій Портников: Ніякого сенсу в "нормандській четвірці" без Росії немає. Її сенс — перемовини з агресором, а не розмови про нього. Розширення формату і кола учасників залежить від бажання всіх учасників, серед яких і Росія. Ніякої ефективності сьогодні від "нормандського формату" не буде, бо Росії набридло навіть імітувати участь у врегулюванні.

kim639: Все эксперты говорят, что Украина вернет и Крым и Донбасс (по крайней мере, Крым — точно) только в случае распада РФ. Так а когда этот распад будет и будет ли вообще? Если это и случится, не будет это ли еще большей проблемой для Украины — ведь на границе мы получим новую войну, вряд ли распад РФ пройдет спокойно и без крови...

Віталій Портников: Я не розумію, що означає "всі експерти".

Повернення Криму і Донбасу може відбутися не тільки в разі розпаду Росії, але й в результаті зміни влади, якихось інших процесів. Звичайно, розпад Росії може стати серйозною проблемою для всіх сусідніх країн, призвести до низки соціальних, технологічних, гуманітарних катастроф, істотно змінити демографічний баланс на сході України.

Maria Gridneva: Скажіть відверто, при нашому житті Україна відновить свій державний кордон?

Віталій Портников: Це можливо.

Віталій Портников Главред

Odessit: Що робити з окупованим Росією Донбасом? Адже безкінечно вбивати один одного теж неправильно.

Віталій Портников: Донбас — це окупована територія, а не зона громадянського конфлікту. Україна бажає там і миру, і відновлення своєї територіальної цілісності. А Росія зацікавлена у війні, подобається вам це чи ні.

Dara: У нас довго дискутують з приводу того, як реінтегрувати Донбас в Україну з політичної точки зору. А що потрібно робити з людьми — як реінтегрувати їхні уми, свідомість? Чи можливо взагалі певну частину населення навчити (або змусити) більше любити українське, особливо більш старших людей зі сходу країни, для яких, що б там не казали, російська залишатиметься основною мовою спілкування, класика російської та зарубіжної літератури більш цікавою, які дивитимуться з більшим задоволенням старі-добрі радянські фільми?

Віталій Портников: Україна така, якою вона є. І треба погодитися з тим, що ми або здатні змінити країну, і мова йде не тільки про окуповані, але й про звільнені території, та й взагалі про схід, або жити за логікою Путіна — що від Полтави починається "Новоросія", і вона нам не потрібна. Регіональні відмінності не роблять українців не українцями. А задача держави і суспільства повернути людям їхню гідність, людську і національну.

Odessit: На Вашу думку, як будуть розвиватися події в світі навколо анексованого Криму?

Віталій Портников: Рано чи пізно Крим може повернутися до складу України. Я не буду зараз прогнозувати, внаслідок яких процесів це відбудеться. Але ми маємо розуміти, що на відновлення міжнародного права в світі нерідко йдуть десятиріччя. Ми в самому початку процесу.

Kondor: Имела ли право Россия закрыть часть Азовского моря для украинских кораблей, для чего это было сделано, и что позволяет РФ действовать настолько нагло? И, если такой шаг, как настаивают в Украине, является грубым нарушением Конвенции по морскому праву, то какие последствия для России это будет иметь?

Віталій Портников: Росія не мала жодного права закривати акваторію Азовського моря. Росія не мала права анексувати Крим, окупувати Донбас, визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії, тримати війська у Придністров'ї, але вона це робить. Робить тому, що не бачить для себе серйозних наслідків. Росію можна звинувачувати у порушенні міжнародного права скільки завгодно разів, але воювати з ядерною державою ніхто не збирається. Звичайно, Росія може програвати міжнародні суди, може втрачати гроші. Але поки у російського режиму є кошти для утримання хоча б відносної стабільності, Кремль це буде мало турбувати.

Віталій Портников Главред

kim639: Ваше отношение к предложению американского журналиста взорвать Крымский мост?

Віталій Портников: Кримський міст має з'єднати Росію і Україну, Краснодарський край і український Крим. Якщо, звичайно, він вистоїть…

Шевкет Юзбашев: Как будут развиваться репрессии против крымских татар в Крыму?

Віталій Портников: Російська влада буде робити все можливе як для залякування кримських татар, так і для пошуку колабораціоністів у їхньому середовищі.

Sidor: Как вы относитесь к идее крымскотатарской автономии? Какие проблемы на будущее закладывает создание такой автономии? И как могут действовать сторонники этой идеи, дабы ее реализовать?

Віталій Портников: Я — прихильник кримськотатарської автономії. Я взагалі не розумію, чим була АРК у складі України. Вона мала відновитися саме для захисту прав кримськотатарського народу, а вийшов великий обман. І за цей обман ми поплатилися. Якщо ти поважаєш власні національні права, треба навчитися поважати і національні права інших.

strozhuk_k.: Пане Портников, як ви вважаєте, за яких умов Росія може піти на звільнення або обмін Сенцова (наприклад, на Вишинського, як зараз говорять)? Наскільки Росії сплутало карти голодування Олега, чи критично для РФ, якщо все це закінчиться трагічно, чи їй усе одно? Та й чого доб'ється Олег цим голодуванням, чи змінить він ситуацію на краще для інших бранців Кремля? Роз'ясність, будь ласка, всю цю ситуацію.

Віталій Портников: Наскільки я розумію, мова йде про обмін Вишинського на Сущенка, а не на Сенцова. Сенцов своїм голодуванням намагається привернути увагу світу і своїх співгромадян до проблеми українських в'язнів у Росії. Все інше залежить від нас самих.

Свого часу боротьба євреїв усього світу за в'язнів Сіону, яких утримували в радянських таборах, призвела до багатьох небажаних наслідків для СРСР та дозволила звільнити багатьох людей. А сьогодні ми не маємо забувати про наших заручників.

Uliana Lysak: Как Вы считаете, чем закончится голодовка Олега Сенцова (помимо ухудшения его самочувствия)?

Віталій Портников: Мені важко дати відповідь на це питання, бо я не можу спрогнозувати як рівень реакції міжнародного співтовариства, так і готовність Москви реагувати на таку реакцію.

Віталій Портников Главред

gf_43: Пане Віталію, як би ви на сьогодні оцінили ймовірність дострокових парламентських або президентських виборів? І чи потрібні вони країні зараз? Якщо склад Ради зміниться достроково, то наскільки суттєво розклад політичних сил у парламенті може змінитися?

Віталій Портников: Дострокових виборів не буде

polit_ua: Чи потрібен країні новий майдан, і скільки їх ще потрібно, щоб змінилася якість українського політика, аби він принаймні припинив почувати вседозволеність і безкарність?

Віталій Портников: Майдан — це повстання за незалежність. Останній Майдан був у 2013-2014 роках, наступний буде, якщо Росія поверне собі позиції в Україні і приведе до влади власну маріонетку. Якщо цього не станеться, майданів не буде більше ніколи.

Олег Зайцев: Виталий, кого бы Вы выдвинули на пост президента на данном этапе становления демократической Украины? С аргументами, пожалуйста.

Віталій Портников: Я — прихильник скасування загальнонародних виборів президента України і перетворення країни на парламентську республіку. У цій ситуації президентом може стати будь-яка шанована людина, яка буде символом громадянської єдності і моралі. Мені, скажімо, подобається Мирослав Маринович. Але це тільки перше прізвище. Таких людей може бути чимало.

А країною має керувати ефективна парламентська коаліція на чолі з прем'єром. Прізвище мене не цікавить — мене цікавить програма, мене цікавить узгодження інтересів у коаліції. Я хочу, щоб українці перестали голосувати за вождів і голосували за партії поглядів. Доки українці будуть питати прізвища, вони не просунуться ні на крок.

Sergey Borysenko: Социологические опросы показывают чрезвычайно низкий рейтинг у Порошенко. В обществе ощущается очень высокий градус, я бы сказал, прямо ненависти по отношению к нынешнему президенту, особенно среди тех, кто еще вчера стоял на Майдане за проевропейскую, демократическую Украину и голосовал за Порошенко на выборах. Чем бы вы объяснили такое резкое снижение рейтинга действующего президента? Чем именно он разочаровал своих избирателей?

Віталій Портников: Я вважаю головною помилкою президента його нездатність утримати єдність всередині сил Майдану після 2014 року, фактично потурання з боку президентської адміністрації діям популістських безвідповідальних сил, створення їхніми зусиллями за допомогою олігархічних телевізійних каналів негативного образу держави і влади в очах величезної кількості людей. Президент сьогодні розплачується за ці свої очевидні помилки, а суспільство — за свою абсолютну нездатність взяти на себе відповідальність за державне будівництво, розділити державу і владу, усвідомити, що процес змін — це довгий процес, а перемога на Майдані — враховуючи ще й воєнні випробування — лише шанс до змін в країні. Цей шанс можна і не використати.

Коли я говорю про 20-25 років, що потрібні для змін, я кажу про оптимістичний сценарій. Песимістичний сценарій — крах української державності, перетворення України на російську провінцію — також не виключається. Всі передумови для цього також існують. І не я, а український народ робитиме вибір у той чи інший бік. А у своїй історії цей народ помилявся неодноразово.

Віталій Портников Главред

Анатолій Шушук: Чи призведе ймовірна перемога Тимошенко на виборах 2019 року до реваншу зразка Януковича та здачі України Росії?

Віталій Портников: Не призведе.

Edmon: Виталий, с вашей точки зрения, а в России каким путем может произойти смена власти и при каких условиях? Оставит ли Путин мирно и добровольно когда-нибудь свой пост? Да и вообще, правильно ли говорить, что проблема только в Путине — не будет его, российский народ приведет такого же на его место, раз уж существует запрос на царя...

Віталій Портников: Я б не став прогнозувати, як зміниться влада в Росії, і чи зміниться вона в найближчі роки. В історії будь-якого авторитарного режиму можливі неймовірні повороти. Але утримати територіальну цілісність Росії і захистити інтереси її олігархату за допомогою демократичної держави малоймовірно.

Sergey Borysenko: Как вы считаете, какие последствия для ЕС будут нести попытки (результативные или нет — другой вопрос) расширения союза за счет балканских стран? Переживет ли такое расширение ЕС в том виде, в котором мы его знаем сегодня?

Віталій Портников: Я — щирий прихильник розширення ЄС за рахунок балканських країн і не бачу ніяких проблем у разі такого розширення. Не розумію, чому Греція або Італія можуть бути у ЄС, а Чорногорія або Албанія — ні.

PT Linden: Чи зможе побудова "Північного потоку" привести до іншої, більш серйозної політичної кризи Європейського союзу? Оскільки, наскільки відомо: 1) значна частина країн, що східніші за Німеччину, проти цього; 2) свого часу ЄС заблокував "Південні потоки", наприклад, для Болгарії, що далі проводилося до Італії, причому об'єми тих потоків значно менші, за ПП. Ці країни, на відміну від України, є членами ЄС. Тобто, здається, є деяке лицемірство ЄС, де все розглядається на користь провідних країн на штиб Німеччини.

Віталій Портников: Не зможе.

Sergey Borysenko: Когда избрали Трампа, в одной из передач вы не скрывали своей радости, поскольку, по вашему мнению, это будет концом для режима Путина, так как Трамп — тот, кто приведет к окончательному снятию барьеров для добычи нефти в США, что еще больше обвалит цены на нефть. За время президентства Трампа нефть Brent выросла с 55 до 80 долларов. Вы все еще оптимистичны по поводу результатов правления Трампа для краха режима Путина?

Віталій Портников: Тим не менш, подорожчання нафти дійсно відкриває можливості для її розробки у США, а, значить, до тренду на подальше зниження цін. Сьогоднішнє збільшення ціни на нафту пов'язане насамперед із геополітичними причинами, а не з об'єктивними чинниками.

kim639: На ваш взгляд, какие сегодня шансы на окончание корейского противостояния? Зачем США и Южная Корея затеяли учения и поставили под угрозу и без того хрупкую возможность мира?

Віталій Портников: Шанси на закінчення корейського протистояння існують, як і існують шанси щодо його продовження. Ми не можемо передбачити логіку мислення у закапсульованих тоталітарних суспільствах. Думаю, що і денуклеаризацію Корейського півострова у Вашингтоні і Пхеньяні розуміють зовсім по-різному.

Віталій Портников Главред

kolos.i_42: Віталію Едуардовичу, цікаво було б почути вашу думку щодо того, чим може закінчитися загострення між Іраном і Сполученими Штатами? І навіщо Трамп вийшов із ядерної угоди?

Віталій Портников: Я б не робив якихось конкретних прогнозів. Протистояння між Іраном і США є небезпечним тому, що воно розколює Захід. Це — одна проблема, інша — це можливість війни на Близькому Сході. Я розумію Трампа, який не вірив, що угода не дозволить Ірану створити ядерну зброю. Але я поки що не бачу дієвих альтернативних механізмів, які можуть цьому запобігти.

danylo_kruk: Віталію, поділіться, будь ласка, вашою суб'єктивною думкою: чи треба переносити святкування 9 травня на 8-ме, і чому?

Віталій Портников: Я — прихильник святкування Дня перемоги у Другій світовій війні разом із усім цивілізованим світом, тобто 8 травня. Хоча б тому, що для України це була саме Друга світова війна, яка почалася саме 1939 року. Але я зберіг би 9 травня як день пам'яті ще на 10-15 років, бо він пам'ятний для безпосередніх учасників подій.

Odessit: Вас запрошували на російські пропагандистські ток-шоу на федеральних каналах? Чому наші деякі діячі туди їздять, адже там вільно висловитися не дають?

Віталій Портников: Неодноразово запрошували. Для чого українські представники їздять на ці шоу, запитайте у них. Мені важко зрозуміти, навіщо ставати частиною чужої пропаганди.

Arkadij: Виталий Эдуардович, почему вы никогда не критикуете действующую власть, в частности, Порошенко? Не помню ни одного вашего текста в последнее время... Я не говорю о пустой критике ради критики — я говорю о критике конструктивной, по делу. Неужели все действия власти вас абсолютно устраивают?

Віталій Портников: Я виступаю з постійною критикою чинної влади, починаючи з 2014 року. Можливо, я критикую її не за те, що подобається популістськи налаштовані аудиторії. Я — журналіст не для "корисних ідіотів", я — журналіст для мислячих людей. Не буду перераховувати приводи для такої критики, вони вам точно не сподобаються, але головне, що хочу сказати: я не розділяю владу і суспільство, відповідальним за помилки влади є кожен її виборець. Впевнений, що наступного року, коли більшість українців може проголосувати за безвідповідальних популістів, а через місяць їх зненавидіти, роботи в мене додасться. І народної любові — також.

Я живу серед людей із пам'яттю акваріумної рибки, в такому суспільстві можна не думати про репутацію, бо люди все забувають за 48 годин. Але я про свою репутацію дбаю і завжди кажу своїм читачам: не думайте, чи поважаєте ви мене — ваша задача, щоб я поважав вас. А ця повага базуватиметься на нашій спільній участі у побудові ефективної держави.

Віталій Портников Главред

semen_senia: В Украине так часто власть любую критику своих действий или попытку протеста сразу называет "рукой Кремля", указывает на "российский след"… Не уподобляемся ли мы в этом той же российской власти, которая во всем винит Запад, а наша власть — Россию? Конечно, так удобно…

Віталій Портников: Росія дійсно веде планомірну кампанію по послабленню і дестабілізації української держави та дискредитації української влади. Для цього вона використовує як власну агентуру в Україні, так і величезну кількість корисних ідіотів, нездатних усвідомити, що відбувається в державі. Я впевнений, що критика влади потрібна, але потрібно розрізняти критику влади і критику держави, ставлення до державних інституцій.

Свого часу один із ідеологів польської державності Роман Дмовський задавався питанням, чи будуть здатні поляки, які сторіччями жили в чужих державах, почати сприймати Польщу як свою, а не як чужу. Це питання дуже актуальне для українців, яким притаманне очевидне колоніальне мислення. Для них будь-яка держава — чужа, і українська — також. Вони їй не довіряють і, разом із тим, дуже хочуть опинитися в її владних структурах, які сприймаються як інструменти для власного збагачення. Це хуторянське мислення і не дозволяло українцям стати справжнім державоутворюючим народом, залишало їх у ролі найманців і кріпаків чужих імперій.

Зараз у українців простий вибір: або побудувати власну ефективну державу, яка стане частиною цивілізованого світу, або повернутися до знайомої їм ролі найманців у власній хаті. Починати треба з поваги до держави, з поваги до себе, з неповаги і презирства до тих, хто цю державу зневажає.

Tarass: Виталий, согласны ли вы с Дмитрием Гордоном, который заявил, что украинцы — "дебилы, идиоты и люди, которым плевать на свою страну. И от этого наши беды, потому что они выбирают таких же дебилов, идиотов и тех, кому плевать на свою страну"? Значит, все проблемы Украины из-за самих же украинцев?

Віталій Портников: Я не схильний узагальнювати людей за національною чи національно-політичною приналежністю. Серед українців є як відповідальні, так і безвідповідальні люди, як патріоти, так і колабораціоністи, як люди, яким важливо майбутнє їхньої держави, так і люди, які бажають жити виключно сьогоднішнім днем. Звичайно, влада, яку люди обирають — дзеркало співвідношення всіх цих категорій. І наша задача — не звинувачувати, а вдосконалювати суспільство з його очевидними колоніальними травмами. Над цим я працюю останні 30 років і збираюся пропрацювати ще 30 якнайменше. Я не впевнений, що побачу результат, але знаю, що він буде.

Віталій Портников Главред

Стас Дорошенко: Віталію Едуардовичу, чи не здається Вам очевидним те, що ті негативні процеси, які проходять у пострадянських Україні та Росії, мають насамперед все-таки соціально-економічні причини? Під виглядом реформування економіки, команди "реформаторів" в обох країнах своєю діяльністю привели обидві країни до прірви соціально-економічної катастрофи, причому в Україні становище значно гірше. Звісно, я не заперечую, що російська верхівка не позбавилась імперського синдрому і не полишає мети знову перетворити Україну на "Малоросію". Хочу також зазначити, що своїм питанням я ні в якому разі не підігрую українофобам з "КПУ" і "ПСПУ".

Віталій Портников: Це не здається очевидним. Негативні процеси — результат зволікання з реформами або їхньої підміни. Україна після 2014 року впевнено просувається шляхом реформ. Наші успіхи є очевидними. Нам потрібно ще 20-25 років, щоб побудувати нормальну країну. Українці можуть все це зупинити наступного року, проголосувати за популістів. Це буде непогане щеплення новою скрутою і розчаруваннями. Після цього ми знову повернемося до реформ, але нам буде потрібно ще 30-35 років до їхнього закінчення. Враховуючи колоніальний досвід України, і те, і те непогано.

Владислав Едуардович: Пане Віталію, що Ви думаєте про те, що в Україні більшість людей не відчуває реформ? Як описати цей феномен, коли влада каже, що реформи є, а люди кажуть, що немає. Хто із нас сліпий: влада чи громадяни?

Віталій Портников: Результати реформ не завжди відчуваються одразу. Звичайно, реформи йдуть не так швидко, як хотілося б. Але у багатьох сферах вони вже відчуваються.

Разом із тим, громадяни дуже часто відчувають те, з чим не зустрічаються. Соціологія демонструє, що більшість опитаних, що ніколи не стикалися з судами чи поліцією, впевнені в корумпованості цих структур. Це не означає, звичайно, що корупції немає, але означає, що багато висновків люди роблять не за власним досвідом, а за тим, що чують у медіа або у власному середовищі.

Нова медицина, нове пенсійне забезпечення, нова освіта, нова структура державного управління, нова армія тощо. Це масштабні задачі.

Коли я був маленьким, був свідком єврейської еміграції, тоді я запитував людей, для чого вони від'їжджали з Радянського Союзу, для чого вони залишають непогану роботу і зарплати, обмінюють їх на невідомість. Вони казали, що роблять це заради своїх дітей, щоб їхні діти виросли у вільному світі, єврейській державі. Прекрасна позиція.

Реформи треба проводити заради власних дітей. Люди, які сподіваються на швидкі зміни у власному житті, глибоко помиляються. Треба діяти так, щоб ваші діти не відчували себе розчарованими. Інакше вже їм доведеться будувати державу для онуків.

Віталій Портников Главред

Леся Савічова: Уважаемый Виталий, у меня к вам не вопрос, а пожелание. Хочется почаще вас читать и слушать, не только на "Главреде" и на телеканале "Эспрессо", но и по центральным каналам. В идеале хотелось бы видеть вас в нашей Верховной Раде. Да, и по поводу некоторых грязных высказываний путинских подельников в ваш адрес… Это проблемы самих кремлевских недоносков, которые в силу своей умственной отсталости просто не понимают, о чем вы говорите и пишите. Прощайте их. Спасибо!

Віталій Портников: Мені дуже важко зрозуміти, чому для наших громадян модель успіху і політичного впливу полягає у знаходженні у Верховній Раді. Причому це завжди відбувається по одній схемі: люди спочатку когось переконують, що їм потрібно йти до парламенту, а, як тільки людина опиняється в парламенті, наступного дня починають її проклинати, тому що знаходження цієї людини в парламенті не призводить до тих результатів, на які очікував виборець. В цю гру вже грало чимало журналістів та активістів. Результат завжди один і той самий. Мало хто ставав справжнім політиком. Робота в парламенті — це насамперед законодавча діяльність, вміння й бажання писати закони. Така робота мене ніколи не приваблювала, вважаю її нецікавою, з точки зору свого розвитку і з точки зору того, що я можу зробити для країни. Так що ні в якому парламенті ви мене ніколи не побачите.

Щодо присутності на центральних каналах — це ж не просто центральні, а це олігархічні канали. А у маніпуляціях я участі не беру. Якби я був діючим політиком, я був би змушений туди ходити на вимогу того чи іншого партійного штабу. Але я так формую своє життя, щоб робити те, що я вважаю за потрібне. Так що на центральних каналах ви побачите мене, коли вони цієї маніпулятивності позбудуться, і коли я буду мати можливість висловлювати свою точку зору, не побоюючись стати частиною чергового шапіто.

Віталій Портников Главред

slava_tur: Ваши прогнозы сбываются, вот смотрю уже охладевают иллюзии США о КНДР. Виталий, вы много ездите, видите. Скажите, какая страна, по вашему мнению, в ближайшее время станет "райским островом" для украинцев, и есть ли такая страна?

Віталій Портников: Я хотів би, щоб "райським островом" для українців стала сама Україна. Для цього потрібно наполегливо працювати, змінювати країну. У найближчі три десятиріччя ми побачимо результат.

Надія Майна

Фото Інни Соколовської

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