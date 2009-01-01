Визит Порошенко в Берлин: значение позиции канцлера Меркель для Украины

Встреча лидеров Украины и Германии накануне саммитов "Большой семерки" и "Большой двадцатки" была очень важна, считают эксперты.

Рабочий визит Петра Порошенко в Берлин 20 мая и встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель в ее загородной резиденции — замке Месеберг — прошли в дружеской атмосфере. По словам украинского лидера, значительная часть времени была посвящена координированию действий по имплементации Минских соглашений, альтернативы которым, как подчеркнул Порошенко, украинская сторона по-прежнему не видит.

"Констатировано, что РФ не выполняет Минские соглашения и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь, относительно компонента безопасности", — отметил президент Порошенко.

Также в результате берлинской встречи стало известно, что Германия готова активизировать работу "нормандского формата" и выступает за более активное привлечение стран "Большой семерки" к поддержке украинских реформ. Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, а его слова подтвердила первая вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко. "И г-жа Меркель, и президент Порошенко высказались за активизацию "нормандского формата" — для выполнения Минских соглашений и поиска путей урегулирования ситуации на Донбассе", — отметила Геращенко.

Опрошенные "Главредом" эксперты также отметили теплую и дружескую атмосферу встречи Меркель и Порошенко, а также то, что канцлер Германии остается наиболее влиятельным лидером европейских стран, который разделяет позицию Украины в российско-украинском конфликте. Политологи подчеркнули также важность того, что встреча состоялась в преддверии саммитов "Большой семерки" и "Большой двадцатки". По их словам, данная встреча позволила Меркель прояснить позицию Украины, чтобы в ходе саммитов можно было решать вопросы по урегулированию ситуации на Донбассе, представляя и защищая интересы Киева.

Владимир Огрызко Главред Владимир Огрызко:

Встреча Порошенко и Меркель в Берлине — это действительно позитивный и успешный шаг нашей дипломатии, тем более, накануне саммита "Большой семерки". Поскольку необходимо максимально точно донести членам "Большой семерки" информацию, которая реально есть у Украины, и которая касается ситуации как в Крыму, так и на Донбассе.

Хоть это был и рабочий визит, но это совершенно ничего не меняет. В Евросоюзе уже давно отказались от церемоний, барабанов и всего прочего — там почти все визиты являются рабочими. Это существенно упрощает процедуру, дает возможность быстро перейти к делу, а не заниматься протокольными изысками.

Поэтому рабочий уровень данного визита никоим образом не повлиял на суть. А она состояла в том, что президент и канцлер очень детально обсудили важные для Украины вопросы. Думаю, такая практика должна максимально применяться в отношениии всех участников "Большой семерки", хотя, безусловно, Германия в этом плане играет приоритетную роль.

В результате этой встречи канцлер Меркель будет должным образом проинформирована о ситуации в Украине, а это значит, что она сможет реагировать на предложения и проекты решений, принимаемые на саммите "Большой семерки". И при этом Меркель будет представлять и защищать интересы Украины, поскольку она будет в курсе реального положения дел.

Александр Палий Главред Александр Палий:

Визит президента Порошенко и канцлера Меркель состоялся перед саммитами "Большой семерки" и "Большой двадцатки", и это — хороший знак. Эта встреча накануне саммитов важна тем, что Германия избрана главным коммуникатором с ведущими странами. В ходе этой встречи выяснялась позиция Украины, чтобы в ходе саммитов можно было решать вопросы по урегулированию ситуации в нашей стране. Также выяснялась позиция Украины для формирования затем общей позиции стран "Большой семерки" и для дискуссии на встрече "Большой двадцатки".

В целом, атмосфера визита Порошенко в Германию была очень хорошей, что было видно не только по заявлениям, но и по фотографиям. Порошенко сказал, что это была искренняя, добрая и откровенная встреча. А если политики говорят об откровенности, это значит, что была дискуссия. Ведь Германия, с одной стороны, полностью разделяет украинскую позицию в отношении территориальной целостности. А с другой — Берлин заинтересован в снижении градуса российско-украинского конфликта и по возможности в его окончательном разрешении.

Это были абсолютно нормальные переговоры, которые прошли в очень дружеской атмосфере. Очевидно, что Украина ведет себя конструктивно и готова выполнять Минские договоренности, но безопасность — прежде всего. Очень хорошо, что такую позицию — безопасность прежде всего — поддерживают и США, и Германия, а недавно и французское руководство сделало соответствующие заявления. То есть к позиции Украины серьезно прислушиваются ведущие страны мира.

Германия сейчас находится под давлением, в том числе под давлением возможного вмешательства России в немецкие выборы, под давлением всех российских шпионских возможностей. С Францией у России не сложилось — РФ совершенно пренебрежительно отнеслась к этой стране и французскому избирательному процессу: мол, главное — это США и Германия. Это было неправильно, и Россия во Франции проиграла (во Франции на президентских выборах победу одержал проевропейский Эммануэль Макрон, а не пророссийская Марин Ле Пен. — Авт.).

Сейчас россияне серьезную ставку будут делать на выборы в Германии. А в этой стране за последнее время российские коррупционные инвестиции создали множество проблем. Но, несмотря на это, там есть положительный для Украины момент: и социал-демократическое руководство, и руководство христианской демократии, в принципе, занимают одинаковую позицию, и россиянам там особо нечего "ловить".

Сергей Толстов Главред Сергей Толстов:

Президент Порошенко пытается сохранить то положение вещей, которое было в тчение последних лет, поскольку Меркель остается наиболее влиятельным лидером, разделяющим украинскую позицию. По крайней мере, в отношении Донбасса и роли России.

Однако ситуация в целом складывается не очень благоприятно для Порошенко. Поскольку позиция Италии, Японии, Германии и в некоторой степени Канады становится более примирительной в отношении России и менее заинтересованной в украинских вопросах. И, безусловно, позиция Трампа и его администрации также неблагоприятна, учитывая, что они намерены полностью перекрыть грантовую помощь в военной сфере Украине и сократить ее для некоторых других стран. По последним планам бюджета США на 2018 год, Украина вообще остается без грантовой военной помощи, неизменными остаются лишь показатели относительно Израиля и Египта. Так что в этом плане ситуация складывается неблагоприятно для Украины.

Поэтому Порошенко пытался получить определенные гарантии Меркель. Однако ее позиция, очевидно, будет в меньшинстве. Поскольку другие страны "Большой семерки" сокращают свое внимание к украинскому вопросу.

Следующий момент касается Макрона. Ожидалось, что у него с Германией будут весьма острые противоречия относительно реформ Евросоюза. Но пока что им удалось затормозить этот вопрос и договориться о более глубоких постоянных консультациях. Но поскольку "нормандский формат" продолжит свою работу, интерес Порошенко состоял в том, чтобы получить от Меркель гарантии того, что она убедит Макрона поддержать украинскую позицию или, по крайней мере, сохранить ту позицию, которая была при президенте Олланде. Но тут вопрос в том, что Путин перехватывает инициативу и будет убеждать Макрона занять российскую позицию.

Результатов этого визита Порошенко в Германию особо нет, да и быть их не могло, поскольку это были лишь консультации и попытки продвижения собственной позиции.

Надежда Майная