Визит Порошенко в Эстонию. Стало известно, о чем говорили президенты

Порошенко отметил, что Эстония выступает за ускорение ратификации Соглашения об ассоциации.

Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд. president.gov.ua

Сегодня, 23 января, президенты Украины и Эстонии Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд провели переговоры в рамках официального визита главы нашего государства в Таллин.

На совместной пресс-конференции Порошенко и президент Эстонии обсудили ситуацию на востоке Украины и необходимость продления антироссийских санкций.

Кальюлайд заявила, что очень надеется, что Украина получит безвизовый режим с ЕС в течение ближайших месяцев, пишет УНИАН

"Мы обсудили то, что поддерживаем Украину в ее желании получить свободное безвизовое движение в Европе и что оно должно быть в течение ближайших месяцев", — заявила она.

Также Кальюлайд отметила, что Эстония продолжает поддерживать курс реформ в Украине. "Мы вместе с партнерами настаиваем на продолжении этих реформ и будем их поддерживать для того, чтобы в Украине установилось правовое государство, и чтобы борьба с коррупцией дала реальные результаты", — сказала она.

Президент также подчеркнула, что Эстония не признает незаконную аннексию Россией Крыма и выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения ею Минских соглашений.

"Мы обсудили с господином президентом и текущую ситуацию на востоке Украины, и необходимость соблюдения Минских соглашений, и также то, что санкции против РФ нужно сохранять до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены полностью, и до тех пор, пока РФ не будет снова выполнять все международные обязательства", — отметила она.

"Мы обсудили то, что должна быть восстановлена целостность Украины, и политика непризнания аннексии (Россией – ред.) Крыма с нашей стороны будет также продолжаться", — заявила президент.

В свою очередь Порошенко отметил, что Эстония выступает за ускорение введения безвизового режима для Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и предоставление макрофинансовой помощи со стороны ЕС.



"Мы благодарны за вклад Эстонии в работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и за мощную поддержку по безвизовому режиму, его скорейшему введению, позицию для ускорения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предоставление Украине макрофинансовой помощи. Мы очень благодарны за все эти вопросы поддержки Эстонии", — сказал Порошенко.

Порошенко также подчеркнул, что Эстония твердо поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Твердая позиция Эстонии вместе с Евросоюзом — за поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, позиция непризнания незаконной аннексии Крыма со стороны РФ, позиция решительного осуждения агрессии РФ против Украины, которая происходит на востоке нашего государства. Это те позиции, за которые мы очень благодарны и которые укрепляют наш стратегический альянс", — заявил он.

Кроме того, Порошенко поблагодарил президента Эстонии за сотрудничество в сфере безопасности, в том числе и в формате НАТО.

"Мы благодарим за участие Эстонии в трастовом фонде НАТО, особенно за наше сотрудничество в вопросах кибербезопасности, помощь в налаживании электронного управления", — подчеркнул он.

"Мы обсудили с президентом Кальюлайд первые шаги и повестку дня председательства Эстонии в ЕС, и готовы предпринять определенные шаги, чтобы осуществить это как можно эффективнее", — добавил глава украинского государства.

"Я хочу сердечно поблагодарить президента Кальюлайд за ее твердую позицию в поддержке украинской независимости, украинской европейской и евроатлантической перспективы", — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Эстонию запланированы встречи Порошенко с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Эйки Нестором.

Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской громады Эстонии.

Видео: 112 Украина