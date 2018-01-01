"Власть боится своего народа": Вакарчук рассказал о самых больших страхах нынешней власти

Народ должен ощутить этот безотчетный ужас власти и воспользоваться им, уверен Вакарчук.

Рано, или поздно, но народ учует этот страх, заявил певец УНИАН

Самый большой страх нынешних власть предержащих - это их избиратели и собственный народ, заявил Святослав Вакарчук.

Популярный певец, ныне ушедший в политику, написал об этом в своей колонке на "Радио Свобода".

"Что характеризует эту систему больше всего? Слово "страх". Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей. Она боится потерять деньги, которые были украдены. Она боится международных организаций – Международного валютного фонда или Всемирного банка. Она боится Америки, она боится России, она боится Китая, она боится Евросоюза, она боится всех. Но больше всего она боится вас. Потому что вы настоящие, потому что вы мудры, потому что вы – свободны", - пишет он.

Вакарчук считает, что народ обязательно должен почувствовать этот страх и немедленно воспользоваться им, чтобы стать "охотниками за нечестностью, безответственностью, коррупцией". И именно такие люди, по его словам, должны прийти на место нынешней власти, разрушив систему.

Читайте также За продвижение Вакарчука в президенты ответственнен Джордж Сорос - The Washington Times

Ранее лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук впервые после возвращения в Украину из Стэнфорда, США, дал интервью, в котором ответил и на вопросы, которые касаются его политических амбиций.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram