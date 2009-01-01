Власти РФ вызвали Захарченко в Кремль — российская оппозиционерка

Ситуация вокруг самопровозглашенных "республик" обостряется, отметила Курносова.

Александр Захарченко dan-news.info

Власти России вызвали главаря самопровозглашенной ДНРв Кремль в связи с возможным введением, а посещение концерта к 80-летию певца— только прикрытие.

Об этом рассказала российский оппозиционный политик Ольга Курносова, пишет "Обозреватель".

В то же время политик подчеркнула, что обстановка вокруг "республик" обостряется.

"Ситуация вокруг миротворцев находится на пике. Кремль озабочен. В том числе и позицией Трампа (президент США Дональд Трамп — Ред.), которая практически совпадает с позицией Украины, и тем, что голосование по миротворцам может быть сделано Генассамблеей ООН, что исключит возможность наложения вето", — добавила оппозиционерка.

Ранее СМИ писали, что власти РФ рассматривают вариант замены главарей террористических ДНР и ЛНР — Александра Захарченко, Игоря Плотницкого, первую псевдореспублику может возглавить экс-депутат Партии регионов Александр Бобков, а вторую — лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Позже ряд экспертов объяснили "Главреду", с чем могут быть связаны планы российского руководства отстранить от власти нынешних лидеров террористов. Ознакомиться с мнениями собеседников издания можно здесь.