Власти России хотели бы поработить Украину, но это невозможно — Кравчук

В соседней стране желают восстановить границы бывшей царской России, отметил первый президент украинского государства.

Леонид Кравчук УНИАН

Первый президент Украинысчитает, что властихотели бы поработить нашу страну, но это невозможно.

Такое мнение он высказал в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, "они заявляют официально, что хотели бы восстановить границы бывшей царской России".

"Вы же слышали, наверное, заявление господина Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.) по этой теме. И вы слышали, наверное, официальное заявление, что Украина как государство не естественное", — отметил Кравчук.

Также экс-глава государства сказал, что если бы руководители России уважали украинский народ и пошли навстречу, и вместе решали многие вопросы, все было бы по-другому. "Потому что поработить Украину невозможно. Это 46 миллионов человек", — добавил собеседник.

Ранее Леонид Кравчук выразил мнение, что "минский процесс" для разрешения конфликта на Донбассе слишком сложный, поэтому он не решит главный вопрос для Украины — территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ.