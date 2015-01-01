Власти России хотели бы поработить Украину, но это невозможно — Кравчук

В соседней стране желают восстановить границы бывшей царской России, отметил первый президент украинского государства.
Такое мнение он высказал в эфире радио "Эхо Москвы".
По его словам, "они заявляют официально, что хотели бы восстановить границы бывшей царской России".
"Вы же слышали, наверное, заявление господина Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.) по этой теме. И вы слышали, наверное, официальное заявление, что Украина как государство не естественное", — отметил Кравчук.
Также экс-глава государства сказал, что если бы руководители России уважали украинский народ и пошли навстречу, и вместе решали многие вопросы, все было бы по-другому. "Потому что поработить Украину невозможно. Это 46 миллионов человек", — добавил собеседник.
Ранее Леонид Кравчук выразил мнение, что "минский процесс" для разрешения конфликта на Донбассе слишком сложный, поэтому он не решит главный вопрос для Украины — территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ.