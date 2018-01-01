"Власти Украины не выполнили своих обязательств": еврокомиссар поставил Киеву ультиматум

Евроинтеграция Украины споткнулась об одну из норм е-декларирования.

Йоханнес Хан жестко раскритиковал Киев.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан обвинил украинские власти в невыполнении собственных обещаний.

В частности, речь идет о внедрении е-декларирования в Украине. Дело в том, что срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции, истекает уже на этой неделе – 1 апреля.

Текст крайне жесткого заявления еврочиновника опубликован на сайте Еврокомиссии. В документе Хан заявил, что "отказ от отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины".

Несмотря на неоднократные требования Брюсселя это обязательство, сделано это так и не было: Венецианская комиссия резко раскритиковала предложенный президентом Петром Порошенко проект закона, а в Раде не нашлось голосов для отмены скандальных норм.

Европейский комиссар напомнил, что система е-декларирования была создана с целью "предотвращения коррупции государственными должностными лицами", а "представители гражданского общества не являются государственными чиновниками". Он считает, что "дополнительное и неприемлемое обязательства (о декларировании для активистов) играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией".

Хан также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации: "Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации".

"Верховная Рада должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами", – резюмировал еврокомиссар.

Напомним, МВФ выступил против проведения налоговой амнистии в Украине. Теперь Минфин изучает опыт других стран для выработки проекта закона, который устроит Фонд.