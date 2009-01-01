Внезапная операция ВСУ. На Светлодарской дуге освободили несколько населенных пунктов — волонтер

Бойцы АТО также закрепились на очередной стратегической высоте, подчеркнул Мысягин.

Украинские военные на Донбассе Reuters

В районе Светлодарской дуги бойцы 54-й бригады и батальон "Айдар" смогли провести операцию по освобождению ряда населенных пунктов.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

Он отметил, что террористы уже несколько недель ведут обстрел передовых позиций ВСУ из оружия, запрещенного минскими договоренностями. В ход они пустили не только минометы 120-го калибра, не только пушки 122-го калибра, но и "Грады".

Волонтер рассказал, что бойцы АТО также закрепились на очередной стратегической высоте.

"В результате внезапных военных действий наших подразделений были освобождены несколько посёлков, жители которых встречали нашу пехоту как освободителей, также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот. В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились", — добавил Мысягин.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, что на Светлодарке уничтожена передовая пулеметная точка боевиков.