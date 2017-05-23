Внутренний мятеж. Чубаров рассказал, почему Путина будут "добивать политически"

В российской власти есть много людей, для которых собственные интересы и, несколько меньше, корпоративные интересы — важнее того, что думает Путин.

Владимир Путин Reuters

С президентом РФ Владимиром Путиным договориться нельзя. С ним невозможно достичь компромисса, потому что хозяин Кремля видит диалог только на тех условиях, которые существуют у него в голове. Он не является человеком диалога, он является человеком войны.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил в интервью "Апострофу".

Он подчеркнул, что среди форм давления на Россию, которые могут заставить ее вернуться в рамки международного права, которые она грубо перешагнула в феврале 2014 года — эмбарго на российские энергоносители, полная изоляция РФ в рамках существующих правовых отношений, изоляция российских политиков, начиная с самого Путина, и отключение России от банковской, финансовой системы мира.

По его мнению, в российской власти, насколько вертикально выстроенной бы она ни была, есть много людей, для которых собственные интересы и, несколько меньше, корпоративные интересы — важнее того, что думает Путин.

"И мир должен создать такие условия, чтобы не просто российская власть в целом чувствовала себя некомфортно, а чтобы часть этой власти поставила себе целью убрать Путина", — пояснил Чубаров.

"Проще говоря, те меры, о которых я говорил — эмбарго на энергоносители, отключение от мировой банковской системы, полная изоляция российских политиков — все это просто заставит часть политикума России решать вопросы восстановления своего статуса, своего комфорта за счет отстранения Путина. Это надо делать", — добавил он.

Чубаров считает, что в России "вопрос с Путиным" решится или через внутренний мятеж, или через более трагические события.

"Он (Путин, — ред.) себя загнал настолько глубоко под землю, что оттуда нет возврата. Он не просто захватил часть украинской территории — Крым, он не просто начал войну на Востоке Украины, он перешел любые границы сосуществования с мировым сообществом. Такое уже не прощают. И если и будет какой-то временный поворот, если с ним будут говорить — это будет только ради того, чтобы потом его добить. Путина будут добивать политически", — резюмировал Чубаров.

Напомним, ранее директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский на чате в "Главреде" заявил, что кроме амбиций Путина нет причин, мешающих закончить войну на Донбассе.