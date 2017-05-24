"Военизированный мир". Политолог объяснил, почему Путин с войной в Украину не полезет

С Путиным надо вести диалог в рамках общения с "псевдокочевыми вождествами", пишет Орешкин.

Путин с войной в Украину не полезет, считает Орешкин sota.vision

Несмотря на то, что Минские соглашения не работают, они достигли своей главной цели — остановили активную фазу войны на Донбассе. А на сегодняшний день на востоке Украины установился "военизированный мир".

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в своей колонке на "Апострофе".

По его мнению, Запад понимает, что Путин с войной в Украину не полезет.

"Он уже не может развязать на Донбассе реальную войну, которая была в 2014 году. Но вынужден делать вид, поддерживать гибридное напряжение, перебрасывать туда инструкторов. Как раз для этого используются ДНР и ЛНР. Там все время приходится поддерживать напряжение, идеологические диверсии, подрывать и убивать", — пишет политолог.

Он также подчеркнул, что на Западе поняли, что с Путиным надо вести диалог не как с человеком, принадлежащим к общему для них цивилизационному типу, а в рамках общения с "псевдокочевыми вождествами".

"Разговаривать с ним бессмысленно, на него надо воздействовать прямыми материальными фактами. В мирном соревновании эти меры очень эффективны, санкции действенны. Путин будет проигрывать. Он до сих пор не инкорпорировал Донецк — знает, что следующим шагом будут новые санкции", — отметил Орешкин.

"В Украине же считают, что западные меры слишком слабые. На самом деле, именно такие меры и привели к крушению Советского Союза. Стратегия отбрасывания коммунизма Рональда Рейгана перешла в стратегию отбрасывания Путина. Его отбросили из Большой восьмерки, Россия по номинальному ВВП уже ниже Южной Кореи. Страна находится в тупике, Путин изолирован. Дальше у него нет возможности двигаться — слишком тяжелыми будут последствия", — добавил российский политолог.

Напомним, ранее журналист назвал страшную глупость Путина.