"Военкоматы" ДНР подняли по тревоге, пугают наступлением сил АТО

Сотрудники "военкоматов" крайнее недовольны внезапными проверками.

Резервисты ДНР, иллюстрация Reuters

В незаконныхпроведены действия по тревоге в "условиях широкомасштабного наступления ВСУ и всеобщей мобилизации в ДНР".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, такие учения проведены в Донецке и населенных пунктах на юге оккупированной части Донецкой области. Предварительные итоги негативны: учения показали низкий уровень непрофессионализма сотрудников "военкоматов", неоперативность и неумение действовать в подобных ситуациях.

В частных беседах сотрудники "военкоматов" выражают крайнее недовольство подобными внезапными проверками, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в ЛДНР ужесточили меры, командование РФ не разрешает мужчинам выезжать из ЛДНР без справок из "военкоматов".