Военная активность РФ в Беларуси, Крыму и зоне АТО. В Генштабе назвали угрозы для Украины

Военная активность Вооруженных сил РФ вызывает беспокойство, отметил Селезнев.

Военные РФ, иллюстрация glavpost.com

Военная активность России во время учений в Беларуси "Запад-2017" , военные учения в Крыму и повышение напряжения в зоне АТО являются угрозой для Украины.

Об этом в комментарии УНИАН заявил представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Мы видим угрозу в военной активности Вооруженных сил РФ. Как известно, эта военная активность происходит не только в рамках учений "Запад-2017". Такие же учебные боевые действия происходят в подразделениях Вооруженных сил РФ на территории временно оккупированного Крыма, также пресс-центр АТО сообщает о некотором повышении напряжения в районе проведения АТО. Как известно, в составе российско-террористических войск, действующих во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, есть немалое количество российских военнослужащих", — отметил он.

"Эта военная активность Вооруженных сил РФ вызывает беспокойство", — отметил Селезнев.

По словам представителя Генштаба, на этом фоне Вооруженные Силы Украины проводят интенсивные мероприятия боевой подготовки, направленные на укрепление оборонительных возможностей нашей страны.

Напомним, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Турчинов заявлял, что реальная численность участников учений "Запад-2017" составит до 240 тыс. человек.

Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.

В Минобороны России уверяют, что в рамках "антитеррористических" учений "Запад-2017" не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тыс.военнослужащих и 250 танков.

Накануне учений "Запад-2017" в Литву прибыли семь американских истребителей.

Подробнее на тему предстоящих военных маневров читайте в материале "Главреда" "Военные учения "Запад-2017": гибридная страшилка Путина".