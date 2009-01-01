Военная угроза над Украиной нависает по всей линии границы с Россией — Порошенко

Кремль приумножил свои усилия по внутренней дестабилизации Украины, говорит президент.

Российские военные pravda.ru

заявляет, что военная угроза нависает над Украиной по всей линии границы с Россией.

Об этом глава государства сказал на заседании Совета регионального развития в Киеве, сообщает УНИАН.

"Главным является российская военная угроза, и она исходит не только из оккупированных районов Донбасса, она нависает по всей линии границы с Россией", — подчеркнул президент.

"Правильный ответ на этот вызов только один: если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 году нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2% ВВП, и не исключено, что эту долю придется еще увеличивать. Если учесть в целом расходы на оборону и безопасность, на этот сектор, они уже сейчас превышают 5% ВВП", — сообщил Порошенко.

Кроме того, президент заявил, что Кремль приумножил свои усилия по внутренней дестабилизации в Украине.

"Повторное рождение и укрепление наших Вооруженных сил побудило Кремль приумножить свои усилия по внутренней дестабилизации в Украине", — заявил он.

"Информационная война, распространение фейковых новостей; сеяние паники, уныния; симуляция и стимуляция протестных движений и манипуляция в своих интересах некоторыми праворадикальными группировками, продвижение лукавой идеи досрочных выборов, чтобы усилить представительство лояльных Кремлю сил, командирование в Украину диверсионных групп, подготовка террористических актов — это далеко не полный инструментарий Кремля", — добавил Порошенко.

Напомним, несколькими днями ранее Порошенко призвал оппозицию "не расшатывать, и не поджигать Украину".