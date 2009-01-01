Военное давление на Украину. Как Путин реализует подход step by step на Донбассе

Россия пытается проверить возможность вседозволенности своих действий, говорит генерал-лейтенант Романенко.

Игорь Романенко Главред

Боевики ДНР и российские военные упорно, чтобы отомстить украинским военным за успехи в районе Дебальцево и на Приморском направлении.

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Целью ведения боев и желаемого захвата промзоны Авдеевки было проучить подразделения ВСУ за их успешные действия на Светлодарской дуге, на Мариупольском направлении и в самой промзоне Авдеевки и в назидание на будущее — не допустить со стороны ВСУ аналогичных действий", — говорит военный эксперт.

"Что касается самой территории промзоны, то действия наших подразделений на этом участке позволяют перерезать дорогу для всестороннего обеспечения горловской группировки из Донецка. Что создает большую проблему для организации ведения действий боевикам и российским силам горловского гарнизона", — подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Комментируя вопрос, вероятна ли сейчас эскалация боев уровня Авдеевки на каких-либо других направлениях и оценивая вероятность широкомасштабного наступления российских войск, Игорь Романенко заметил: "Донецкое направление и промзона Авдеевки являются задачами тактического уровня. Такие боевые действия могли быть в других местах".

"Принципиально для России показать, во-первых, возможности по военному давлению на Украину, во-вторых, проверить возможности вседозволенности своих действий в продолжение действий в Сирии (Алеппо) и реализовать это в Европе (в Украине). То есть Путин продолжает реализовывать подход step by step — делает очередной проверочный шаг, осматривается, анализирует ситуацию и принимать новые решения по дальнейшим действиям", — подытожил генерал-лейтенант.

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