Военные Молдовы отправились на учения НАТО в Украину вопреки запрету президента

В учениях планируется участие около 1 тыс. 800 военных из 14 стран — 11 членов НАТО и 3 стран-партнеров: Украины, Грузии и Молдовы.

Вопреки двойному запрету со стороны президента и главнокомандующего Игоря Додона контингент Национальной армии Молдовы в составе 57 военнослужащих будет принимать участие в военных учениях НАТО Rapid Trident-2017, которые пройдут с 7 по 23 сентября в Украине в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы, пишет Радио Свобода.

Командир контингента подполковник Александру Маркуца подчеркнул, что целью учений является развитие взаимодействия войск, усиление обороноспособности и поддержка на международной арене образа Национальной армии Молдовы для ее дальнейшего участия в миротворческих миссиях.

В учениях Rapid Trident Молдова неизменно участвовала с 1996 года.

В этом году планируется участие около 1 тысяч 800 военнослужащих из 14 стран — 11 членов НАТО и 3 стран-партнеров: Украины, Грузии и Молдовы.

Как известно, ранее Додон, который известен пророссийской позицией, заявил, что приостанавливает действие постановления правительства о направлении военного контингента на учения как таковые, что, по его мнению, противоречит законодательству страны до вынесения окончательного решения Конституционным судом Молдовы.

Однако проевропейское правительство Молдовы приняло постановление о направлении военных на учения — вопреки предыдущему заявлению президента и главнокомандующего Вооруженных сил страны.

Как заявил премьер-министр Павел Филип, он не видит никаких аргументов, которые оправдывали бы президентский отказ. Додон 5 сентября заявил, что отклоняет просьбу Министерства обороны об участии военных в учениях за пределами страны.

Напомним, Додон считает, что российские войска, расквартированные на территории непризнанного Приднестровья, будут выведены после окончательного урегулирования Приднестровского конфликта.