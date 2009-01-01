Военный аналитик рассказал, когда ВСУ ждать первые танки "Оплот"

У завода им. Малышева будет не такое уж и большое "окно" для выпуска 10 обещанных машин для армии, пишет "Злой Одессит".

ОБТ "Оплот" УНИАН

29 сентября стало известно о готовности к. Речь идёт о пяти боевых машинах. И на фоне данной информации возник ряд пессимистичных вопросов, связанных с темпами поставок данных основных боевых танков в Таиланд, реальных сроках изготовления танков, а также перспективах приобретения "Оплотов" для ВСУ.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

"На сегодняшний день Таиланд получил 32 ОБТ "Оплот". С учётом данной партии у вооруженных сил Таиланда будет 37 "Оплотов". Следовательно, до закрытия контракта необходимо поставить ещё 12 танков (по контракту всего 49). Ранее неоднократно озвучивалось, что благодаря расширению производственных мощностей в месяц завод им. Малышева способен выдавать три "Оплота". Что же, в таком темпе до конца года (за оставшиеся 3 месяца) контракт вполне может быть закрыт", — пишет военный эксперт.

"У любителей конспирологии возник другой вопрос, а насколько реальны эти объёмы — 3 танка в месяц? Ведь озвучена эта цифра была в июне, а только в конце сентября в Таиланд отправляется 5 танков. По идее, ведь, их должно было быть не 5, а 9 или даже 12?", — резонно заметил аналитик

Он объяснил, что танк не просто после "сварки" и закрутки последнего болта отправляется заказчику, а проводится его тестирование, проверка работы систем, обкатка и этот процесс занимает отнюдь не один день.

"А теперь самое интересное — поставки "Оплотов" в ВСУ. Ведь, как известно, свою заинтересованность в данных танках высказал Пакистан и если контракт будет подписан после завершения тайского, то у завода им. Малышева будет не такое уж и большое "окно" для выпуска 10 обещанных машин для нашей армии", — говорит обозреватель "Информсопротивления".

"По сути, если брать в расчёт объём 3 танка в месяц, то если в середине июня началась сборка одного из пяти "Оплотов", погруженных в конце сентября для отправки Таиланд, то завершилась сборка этой партии в начале августа. Следовательно, на сборке сейчас может находиться минимум четвертая, пятая и шестая машины следующей партии. Но мы-то понимаем, что отправка заказчику никак не знаменует сборку новых машин, которая начинается сразу после освобождения сборочной платформы", — подчеркнул эксперт.

"А потому, с учётом сборки и тестовых мероприятий (обкатки), не исключаю, что именно заключительная партия сейчас находится на сборке, а предпоследняя проходит "обкатку". А это значит, что если не возникнет проблем с выделением средств, то уже в начале следующего года с конвейера завода им. Малышева выдут первые "Оплоты" для Вооруженных сил Украины", — подытожил "Злой Одессит".

Напомним, ранее аналитик объяснил, почему Украине не стоит ждать бума поставок летального оружия из стран НАТО.