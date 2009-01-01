Военный эксперт намекнул боевикам, бравшим заложников: "Найдем и накажем каждого"

Террористы всенепременно понесут ответственность, говорит Константин Машовец.

Контантин Машовец Главред

, в том числе и многих гражданских — это и попытка наживы, и стремление террористов придать себе вес на переговорах в Минске.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде"

"Часть заложников, которые удерживаются представителями оккупационных формирований, была задержана не в бою, а путем ареста и лишения свободы передвижения под предлогом нелояльности к нынешнему оккупационному режиму", — говорит военный эксперт.

"Проще говоря, любого человека, проживающего на оккупированной территории, заподозренного не просто в сотрудничестве с СБУ или ВСУ и вообще, с нынешними украинскими властями, а даже просто проукраинских взглядов, оккупанты могут задержать и держать "на подвале", ограничив их свободу передвижения", — продолжает журналист.

"Зачем? По многим причинам — от банального желания отжать движимое и недвижимое имущество до наращивания "веса" на переговорах в Минске. Причин много, вот только судьба наших граждан, попавших в руки боевиков, тяжела и незавидна", — посетовал координатор "Информсопротивления".

По его словам, рано или поздно люди, которые захватывали и удерживали заложников, проводили некие "судебные процессы" и "объявляли приговоры", неотвратимо понесут ответственность и наказание, поскольку это является тяжким противозаконным деянием.

"В этом отношении стоило бы задуматься людям, которые задерживают, арестовывают, удерживают и даже судят или выносят приговоры невиновным заложникам. Найдем и накажем каждого: и того, кто охранял "подвал", и того, кто "судил именем ДНР/ЛНР". Вы всенепременно понесете ответственность", — обратился к террористам Константин Машовец.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему Россия боится, что Запад даст Украине оружие.

Больше читайте на "Главреде": "Константин Машовец: цели Кремля не изменились — полный контроль над Украиной".