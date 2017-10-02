Военный эксперт назвал, что сдерживает ВСУ от освобождения оккупированного Донбасса

Опасность представляют рассредоточенные возле нашей границы батальонные тактические группы ВС РФ, отметил Карин.

Президент России Владимир Путин насытил оккупированный Донбасс военной техникой из-за боязни наступления украинской армии.

Об этом пишет военный обозреватель Юрий Карин в материале на "Апострофе".

"Столько сил сюда (на оккупированный Донбасс, — ред.) согнано, чтобы законсервировать конфликт и держать Украину на коротком поводке. Без интеграции и без развития. Путин думает, что, напичкав Донбасс техникой и вооружением, он удержит территорию. Еще одна причина такой "железной насыщенности" — паническая фобия Кремля, что наши войска пойдут в наступление и погонят это подобие войска в сторону российской границы", — отметил он.

"Потому численностью оккупационной группировки стоит оперировать лишь как частью войск противника. Большую опасность представляют рассредоточенные возле нашей границы батальонные тактические группы ВС РФ. Россияне готовы к вторжению в случае наступления наших войск. То есть это основной сдерживающий фактор для проведения нами военной операции по освобождению Донбасса. Плюс взятые на себя обязательства в Минских договоренностях", — добавил Карин.

Напомним, ранее российский социолог рассказал, как Кремль готовится большой к войне.